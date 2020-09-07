النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 768 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 886 خلال الـ24 ساعة الماضية

إعلان من الجوازات بشأن المقيمين الموجودين خارج المملكة

يختص بتأشيرة الخروج والعودة ومن انتهت إقامتهم وهم ببلادهم

أعلنت المديرية العامة لـ#الجوازات التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة المنزلية ولديهم تأشيرة خروج وعودة وفقاً لعدة ضوابط.

وقالت "الجوازات" اليوم: تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة التجارية، لمن إقامتهم سارية الصلاحية.

كما أعلنت تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

وأعلنت التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 2020/8/1 م وحتى 2020/8/31 م .

المديرية العامة للجوازات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعلان من الجوازات بشأن المقيمين الموجودين خارج المملكة
سبق

أعلنت المديرية العامة لـ#الجوازات التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة المنزلية ولديهم تأشيرة خروج وعودة وفقاً لعدة ضوابط.

وقالت "الجوازات" اليوم: تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة التجارية، لمن إقامتهم سارية الصلاحية.

كما أعلنت تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

وأعلنت التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 2020/8/1 م وحتى 2020/8/31 م .

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
02:53 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
03:58 PM

إعلان من الجوازات بشأن المقيمين الموجودين خارج المملكة

يختص بتأشيرة الخروج والعودة ومن انتهت إقامتهم وهم ببلادهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
28,657

أعلنت المديرية العامة لـ#الجوازات التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة المنزلية ولديهم تأشيرة خروج وعودة وفقاً لعدة ضوابط.

وقالت "الجوازات" اليوم: تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة التجارية، لمن إقامتهم سارية الصلاحية.

كما أعلنت تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

وأعلنت التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 2020/8/1 م وحتى 2020/8/31 م .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,729
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,763
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,278
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,341

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة