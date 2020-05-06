"الخليل" يحصد ماجستير القانون بامتياز من جامعة الملك عبدالعزيز

حصل الباحث فهد بن شافي الخليل، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تخصص قانون.
ولا يزال "الخليل" يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة.
حصل الباحث فهد بن شافي الخليل، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تخصص قانون.
ولا يزال "الخليل" يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة.
حصل الباحث فهد بن شافي الخليل، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تخصص قانون.
ولا يزال "الخليل" يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة.
حصل الباحث فهد بن شافي الخليل، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تخصص قانون.
ولا يزال "الخليل" يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة.