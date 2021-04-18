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لهذه الأسباب.. استدعت باكستان عدداً من دبلوماسييها من السعودية

استدعت باكستان عدداً من دبلوماسييها من السعودية؛ وذلك بسبب شكاوى مقيمين باكستانيين تجاه عدد من العاملين في البعثات الباكستانية.

ونقلت قناة "أي آر واي" الباكستانية عن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قریشي، عن استدعاء إسلام آباد لعدد من دبلوماسييها من السعودية.

وقال الوزير الباكستاني: إنه طلب من سفراء بلاده بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين الباكستانيين، وحلّ قضاياهم.

يشار إلى أنه يقيم في السعودية أكثر من مليوني باكستاني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لهذه الأسباب.. استدعت باكستان عدداً من دبلوماسييها من السعودية
سبق

استدعت باكستان عدداً من دبلوماسييها من السعودية؛ وذلك بسبب شكاوى مقيمين باكستانيين تجاه عدد من العاملين في البعثات الباكستانية.

ونقلت قناة "أي آر واي" الباكستانية عن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قریشي، عن استدعاء إسلام آباد لعدد من دبلوماسييها من السعودية.

وقال الوزير الباكستاني: إنه طلب من سفراء بلاده بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين الباكستانيين، وحلّ قضاياهم.

يشار إلى أنه يقيم في السعودية أكثر من مليوني باكستاني.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
04:19 PM

لهذه الأسباب.. استدعت باكستان عدداً من دبلوماسييها من السعودية

A A A
خالد علي - الرياض
2
4,341

استدعت باكستان عدداً من دبلوماسييها من السعودية؛ وذلك بسبب شكاوى مقيمين باكستانيين تجاه عدد من العاملين في البعثات الباكستانية.

ونقلت قناة "أي آر واي" الباكستانية عن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قریشي، عن استدعاء إسلام آباد لعدد من دبلوماسييها من السعودية.

وقال الوزير الباكستاني: إنه طلب من سفراء بلاده بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين الباكستانيين، وحلّ قضاياهم.

يشار إلى أنه يقيم في السعودية أكثر من مليوني باكستاني.

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