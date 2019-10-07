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"الخارجية": لا علاقة لنا بالاتصالات الهاتفية التي تهدف للنصب والاحتيال

تَرِد من مجهولين يدّعون أنهم موظفو الوزارة يطلبون مبالغ بطرق غير مشروعة

قالت وزارة الخارجية، اليوم، إنه لا علاقة لها بالاتصالات الهاتفية التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرقٍ غير مشروعة.

تفصيلاً، أوضحت وزارة الخارجية أنه نظراً لتلقيها شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدّعون بأنهم من موظفي الوزارة، يطلبون خلالها دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية، فقد أكّد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب؛ أنه لا علاقة لوزارة الخارجية بتلك الاتصالات التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرقٍ غير مشروعة.

وبيّن السفير كاتب؛ أن وزارة الخارجية تؤكّد على المواطنين والمقيمين، ضرورة الحذر من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة ضدّ تلك الممارسات المشبوهة.

وزارة الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية": لا علاقة لنا بالاتصالات الهاتفية التي تهدف للنصب والاحتيال
سبق

قالت وزارة الخارجية، اليوم، إنه لا علاقة لها بالاتصالات الهاتفية التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرقٍ غير مشروعة.

تفصيلاً، أوضحت وزارة الخارجية أنه نظراً لتلقيها شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدّعون بأنهم من موظفي الوزارة، يطلبون خلالها دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية، فقد أكّد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب؛ أنه لا علاقة لوزارة الخارجية بتلك الاتصالات التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرقٍ غير مشروعة.

وبيّن السفير كاتب؛ أن وزارة الخارجية تؤكّد على المواطنين والمقيمين، ضرورة الحذر من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة ضدّ تلك الممارسات المشبوهة.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
11:56 AM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
02:45 PM

"الخارجية": لا علاقة لنا بالاتصالات الهاتفية التي تهدف للنصب والاحتيال

تَرِد من مجهولين يدّعون أنهم موظفو الوزارة يطلبون مبالغ بطرق غير مشروعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,955

قالت وزارة الخارجية، اليوم، إنه لا علاقة لها بالاتصالات الهاتفية التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرقٍ غير مشروعة.

تفصيلاً، أوضحت وزارة الخارجية أنه نظراً لتلقيها شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدّعون بأنهم من موظفي الوزارة، يطلبون خلالها دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية، فقد أكّد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب؛ أنه لا علاقة لوزارة الخارجية بتلك الاتصالات التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرقٍ غير مشروعة.

وبيّن السفير كاتب؛ أن وزارة الخارجية تؤكّد على المواطنين والمقيمين، ضرورة الحذر من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة ضدّ تلك الممارسات المشبوهة.

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