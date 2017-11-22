الجيش اليمني يواصل تقدمه في الحديدة وتعز .. وينتزع عدة مواقع من الحوثيين

مقتل قيادي للمليشيا في قصف مدفعي على جبهة مقبنة

‬واصلت القوات المشتركة التابعة للجيش الوطني اليمني تقدمها الميداني، اليوم (الاثنين)، في مختلف الجبهات القتالية جنوبي محافظة الحديدة، وغرب محافظة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القوات المشتركة تمكنت من تحقيق تقدمات واسعة خلال الساعات الماضية في مديريتي الجراحي وجبل رأس، جنوبي الحديدة، عقب هجمات متواصلة تشنها على مواقع مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأضافت أن القوات المشتركة واصلت هجماتها على مواقع المليشيا الحوثية في مديرية مقبنة، غرب محافظة تعز، ودحرت المليشيا من عدد من هذه المواقع.

وبين "سبتمبر نت" أن المعارك أسفرت عن مقتل مشرف المليشيا في مديرية مقبنة المدعو "عابد هجوان" ومرافقيه بقصف مدفعي مركز استهدفهم في أطراف مديرية مقبنة.