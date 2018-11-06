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بدء مسابقة «هاكاثون سايبر سيبر» في الرياض بمشاركة 100 فتاة و53 شابًا

تهدف لدعم مهارات الكوادر الوطنية واكتشاف مواهبهم في مجال الأمن السيبراني

انطلقت اليوم مسابقة «هاكاثون سايبر سيبر» التي تستمر يومين بمشاركة 153 طالبًا وطالبة (100 فتاة و53 شابًا)، بهدف دعم مهارات الكوادر الوطنية واكتشاف مواهبهم في مجال الأمن السيبراني، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم التقنية لإيجاد حلول حديثة تحاكي الأحداث الواقعية في العالم بمجال الأمن السيبراني، ومنحهم إمكانية الوصول إلى محاكاة بيئة تقنية متقدمة في مجالات عدّة، بما في ذلك الويب، والشبكات، والأنظمة، والتشفير، وحماية الأنظمة وغيرها.

وينظم المسابقة Virtuport، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وSTC business، في حين طبق في «هاكاثون سايبر سيبر» آلية تحكيم إلكترونية، يتم بها تقييم الفرق المشاركة، وفقًا للنقاط المكتسبة من مراحل التحدي المتنوعة.

ومن المقرر أن تقام مسابقة أخرى للهاكاثون في: جدة والدمام لتحقيق أحد أهم أهداف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المتمثل باكتشاف المواهب، وذلك في إطار اهتمام الاتحاد بإبرام العديد من الاتفاقات مع جهات مختلفة في المملكة وخارجها لبناء وتأهيل هذه المواهب من خلال برامج تدريبية في مجالي الأمن السيبراني والبرمجة، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات والمسابقات لتحفيز هذه المواهب على تطوير قدراتها، كما أنه يتم العمل على التنظيم الخاص بالدرونز في المملكة.

وتتمثل للاتحاد أهداف قريبة ومستقبلية، تكمن في بناء قدرات وطنية واحترافية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة من خلال التوعية والتأهيل والدعم المبني على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ويشغل الأمن السيبراني حيّزاً مهماً في رؤية المملكة 2030، ويسعى الاتحاد مع كل الجهات الأخرى إلى تحقيق الرؤية في هذا المجال استكمالًا لريادة المملكة الإقليمية والدولية في مجالات التقنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء مسابقة «هاكاثون سايبر سيبر» في الرياض بمشاركة 100 فتاة و53 شابًا
سبق

انطلقت اليوم مسابقة «هاكاثون سايبر سيبر» التي تستمر يومين بمشاركة 153 طالبًا وطالبة (100 فتاة و53 شابًا)، بهدف دعم مهارات الكوادر الوطنية واكتشاف مواهبهم في مجال الأمن السيبراني، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم التقنية لإيجاد حلول حديثة تحاكي الأحداث الواقعية في العالم بمجال الأمن السيبراني، ومنحهم إمكانية الوصول إلى محاكاة بيئة تقنية متقدمة في مجالات عدّة، بما في ذلك الويب، والشبكات، والأنظمة، والتشفير، وحماية الأنظمة وغيرها.

وينظم المسابقة Virtuport، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وSTC business، في حين طبق في «هاكاثون سايبر سيبر» آلية تحكيم إلكترونية، يتم بها تقييم الفرق المشاركة، وفقًا للنقاط المكتسبة من مراحل التحدي المتنوعة.

ومن المقرر أن تقام مسابقة أخرى للهاكاثون في: جدة والدمام لتحقيق أحد أهم أهداف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المتمثل باكتشاف المواهب، وذلك في إطار اهتمام الاتحاد بإبرام العديد من الاتفاقات مع جهات مختلفة في المملكة وخارجها لبناء وتأهيل هذه المواهب من خلال برامج تدريبية في مجالي الأمن السيبراني والبرمجة، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات والمسابقات لتحفيز هذه المواهب على تطوير قدراتها، كما أنه يتم العمل على التنظيم الخاص بالدرونز في المملكة.

وتتمثل للاتحاد أهداف قريبة ومستقبلية، تكمن في بناء قدرات وطنية واحترافية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة من خلال التوعية والتأهيل والدعم المبني على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ويشغل الأمن السيبراني حيّزاً مهماً في رؤية المملكة 2030، ويسعى الاتحاد مع كل الجهات الأخرى إلى تحقيق الرؤية في هذا المجال استكمالًا لريادة المملكة الإقليمية والدولية في مجالات التقنية.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
06:50 PM

بدء مسابقة «هاكاثون سايبر سيبر» في الرياض بمشاركة 100 فتاة و53 شابًا

تهدف لدعم مهارات الكوادر الوطنية واكتشاف مواهبهم في مجال الأمن السيبراني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت اليوم مسابقة «هاكاثون سايبر سيبر» التي تستمر يومين بمشاركة 153 طالبًا وطالبة (100 فتاة و53 شابًا)، بهدف دعم مهارات الكوادر الوطنية واكتشاف مواهبهم في مجال الأمن السيبراني، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم التقنية لإيجاد حلول حديثة تحاكي الأحداث الواقعية في العالم بمجال الأمن السيبراني، ومنحهم إمكانية الوصول إلى محاكاة بيئة تقنية متقدمة في مجالات عدّة، بما في ذلك الويب، والشبكات، والأنظمة، والتشفير، وحماية الأنظمة وغيرها.

وينظم المسابقة Virtuport، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وSTC business، في حين طبق في «هاكاثون سايبر سيبر» آلية تحكيم إلكترونية، يتم بها تقييم الفرق المشاركة، وفقًا للنقاط المكتسبة من مراحل التحدي المتنوعة.

ومن المقرر أن تقام مسابقة أخرى للهاكاثون في: جدة والدمام لتحقيق أحد أهم أهداف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المتمثل باكتشاف المواهب، وذلك في إطار اهتمام الاتحاد بإبرام العديد من الاتفاقات مع جهات مختلفة في المملكة وخارجها لبناء وتأهيل هذه المواهب من خلال برامج تدريبية في مجالي الأمن السيبراني والبرمجة، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات والمسابقات لتحفيز هذه المواهب على تطوير قدراتها، كما أنه يتم العمل على التنظيم الخاص بالدرونز في المملكة.

وتتمثل للاتحاد أهداف قريبة ومستقبلية، تكمن في بناء قدرات وطنية واحترافية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة من خلال التوعية والتأهيل والدعم المبني على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ويشغل الأمن السيبراني حيّزاً مهماً في رؤية المملكة 2030، ويسعى الاتحاد مع كل الجهات الأخرى إلى تحقيق الرؤية في هذا المجال استكمالًا لريادة المملكة الإقليمية والدولية في مجالات التقنية.

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