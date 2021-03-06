"الشؤون الإسلامية بجازان" تنفذ البرنامج العلمي "فقه الأذان والإقامة"

بمشاركة نخبة من المشايخ والمختصين من دعاة المنطقة وتستمر 5 أيام

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان البرنامج العلمي (فقه الأذان والإقامة)، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وبالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء الذي يفتتحه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، مساء الأحد غرة شهر شعبان ١٤٤٢ هجري، بكلمة عنوانها (أهمية توحيد الألوهية وفضله)، ثم تنطلق بقية محاضرات البرنامج الذي يشارك فيه نخبة من المشايخ والمختصين من دعاة المنطقة، ويستمر لخمسة أيام.



وبيّن فضيلة الشيخ أسامة مدخلي أن هذا البرنامج يستهدف منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين وخطباء الجمع لتذكيرهم بالمسائل المهمة في حياة الشارع المسلم والتي تجعلهم أكثر استقامة على الطريق السوي، وكذلك لمعالجة الأخطاء الشرعية في بعض ألفاظ الأذان والإقامة.



جدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي بالشراكة مع معهد الأئمة والخطباء بالوزارة، وستبث جميع محاضراته عبر تطبيق زوم.



وفي الختام قدم المدخلي الشكر لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، على رعايته الكريمة لهذا البرنامج المبارك.



وسيختتم البرنامج بامتحان إلكتروني نهاية البرنامج لمعرفة مدى استفادة المستمعين من المحاضرات.

