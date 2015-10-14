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حدث بالقنفذة .. حضر الطلاب وغاب المعلمون فأحرج قادة المدارس الآباء!

تعليق إجباري للدراسة إثر جريان الوادي وتوقف حركة المرور بسبت الجارة

اضطر قائدو وقائدات مدارس البنين والبنات بمركز سبت الجارة؛ التابع للقنفذة، إلى استدعاء أولياء أمور الطلاب لأخذهم من مدارسهم عند الساعة الثامنة صباحاً بعدما شهدت المدارس غياب المعلمين والمعلمات القادمين من خارج المركز بسبب جريان وادي قنونا الذي جعلهم لا يتمكنون من الحضور إلى مدارسهم؛ حيث تسبّب جريان الوادي في توقف الحركة المرورية بالطريق الرئيس "القنفذة - سبت الجارة".

إلا أن قرار الاستدعاء والتعليق الإجباري أحرج أولياء الأمور بعدما اضطروا إلى العودة من أعمالهم لأخذ أبنائهم، في ظل عدم وجود نقل حكومي لمدارس سبت الجارة، مستغربين عدم اتخاذ قرار التعليق مبكراً رغم الأمطار الغزيرة جداً التي شهدها مركز سبت الجارة، مساء أمس، سالت على أثرها جميع الأودية وتسبّبت في عزل عدد من القرى واندثار بعض الطرق؛ خصوصاً الترابية التي حضر الطلاب فيها رغم صعوبة الطرق إلا أن معلميهم لم يتمكنوا؛ ما جعل الطلاب يعودون إلى منازلهم خلال ساعة من دخول مدارسهم.

يُذكر أن مركز سبت الجارة شهد أمس أمطاراً غزيرة لم يشهدها منذ فترة طويلة، خصوصاً المناطق الجبلية، واستنفرت بلدية سبت الجارة آلياتها منذ مساء أمس؛ لفتح وإعادة الطرق التي جرفتها السيول بمتابعة رئيس البلدية فايز الشهري.

القنفذة سبت الجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حدث بالقنفذة .. حضر الطلاب وغاب المعلمون فأحرج قادة المدارس الآباء!
سبق

اضطر قائدو وقائدات مدارس البنين والبنات بمركز سبت الجارة؛ التابع للقنفذة، إلى استدعاء أولياء أمور الطلاب لأخذهم من مدارسهم عند الساعة الثامنة صباحاً بعدما شهدت المدارس غياب المعلمين والمعلمات القادمين من خارج المركز بسبب جريان وادي قنونا الذي جعلهم لا يتمكنون من الحضور إلى مدارسهم؛ حيث تسبّب جريان الوادي في توقف الحركة المرورية بالطريق الرئيس "القنفذة - سبت الجارة".

إلا أن قرار الاستدعاء والتعليق الإجباري أحرج أولياء الأمور بعدما اضطروا إلى العودة من أعمالهم لأخذ أبنائهم، في ظل عدم وجود نقل حكومي لمدارس سبت الجارة، مستغربين عدم اتخاذ قرار التعليق مبكراً رغم الأمطار الغزيرة جداً التي شهدها مركز سبت الجارة، مساء أمس، سالت على أثرها جميع الأودية وتسبّبت في عزل عدد من القرى واندثار بعض الطرق؛ خصوصاً الترابية التي حضر الطلاب فيها رغم صعوبة الطرق إلا أن معلميهم لم يتمكنوا؛ ما جعل الطلاب يعودون إلى منازلهم خلال ساعة من دخول مدارسهم.

يُذكر أن مركز سبت الجارة شهد أمس أمطاراً غزيرة لم يشهدها منذ فترة طويلة، خصوصاً المناطق الجبلية، واستنفرت بلدية سبت الجارة آلياتها منذ مساء أمس؛ لفتح وإعادة الطرق التي جرفتها السيول بمتابعة رئيس البلدية فايز الشهري.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
10:12 AM

حدث بالقنفذة .. حضر الطلاب وغاب المعلمون فأحرج قادة المدارس الآباء!

تعليق إجباري للدراسة إثر جريان الوادي وتوقف حركة المرور بسبت الجارة

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حسن العيسي - القنفذة
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اضطر قائدو وقائدات مدارس البنين والبنات بمركز سبت الجارة؛ التابع للقنفذة، إلى استدعاء أولياء أمور الطلاب لأخذهم من مدارسهم عند الساعة الثامنة صباحاً بعدما شهدت المدارس غياب المعلمين والمعلمات القادمين من خارج المركز بسبب جريان وادي قنونا الذي جعلهم لا يتمكنون من الحضور إلى مدارسهم؛ حيث تسبّب جريان الوادي في توقف الحركة المرورية بالطريق الرئيس "القنفذة - سبت الجارة".

إلا أن قرار الاستدعاء والتعليق الإجباري أحرج أولياء الأمور بعدما اضطروا إلى العودة من أعمالهم لأخذ أبنائهم، في ظل عدم وجود نقل حكومي لمدارس سبت الجارة، مستغربين عدم اتخاذ قرار التعليق مبكراً رغم الأمطار الغزيرة جداً التي شهدها مركز سبت الجارة، مساء أمس، سالت على أثرها جميع الأودية وتسبّبت في عزل عدد من القرى واندثار بعض الطرق؛ خصوصاً الترابية التي حضر الطلاب فيها رغم صعوبة الطرق إلا أن معلميهم لم يتمكنوا؛ ما جعل الطلاب يعودون إلى منازلهم خلال ساعة من دخول مدارسهم.

يُذكر أن مركز سبت الجارة شهد أمس أمطاراً غزيرة لم يشهدها منذ فترة طويلة، خصوصاً المناطق الجبلية، واستنفرت بلدية سبت الجارة آلياتها منذ مساء أمس؛ لفتح وإعادة الطرق التي جرفتها السيول بمتابعة رئيس البلدية فايز الشهري.

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