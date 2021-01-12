النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة الحكام تقيم دورة للحكام المستجدين بمحافظة الزلفي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، عن إقامة دورة للحكام المستجدين بمحافظة الزلفي في الفترة من 24-28 يناير الجاري.

وتعد هذه الدورة الثالثة التي تقيمها اللجنة للحكام المستجدين هذا الموسم، حيث أقامت دورتين سابقتين في كل من الدمام والمدينة المنورة.

وتستهدف لجنة الحكام إقامة 16 دورة في عدد من المدن ضمن خطتها لزيادة عدد الحكام والارتقاء بمستوى الحكام ضمن جهودها لتقديم كوادر في مجال التحكيم.

وأوضحت اللجنة الشروط التي ينبغي توافرها في من يرغب في المشاركة بالدورة حيث اشترطت أن يكون سعودي الجنسية ولا يزيد عمره على 23 عامًا وحاصل على شهادة الثانوية أو طالبًا بها على الأقل، فضلًا عن تقديم شهادة تثبت اجتيازه الشروط الصحية، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة في الدورة هو الـ 20 من يناير الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لجنة الحكام تقيم دورة للحكام المستجدين بمحافظة الزلفي
سبق

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، عن إقامة دورة للحكام المستجدين بمحافظة الزلفي في الفترة من 24-28 يناير الجاري.

وتعد هذه الدورة الثالثة التي تقيمها اللجنة للحكام المستجدين هذا الموسم، حيث أقامت دورتين سابقتين في كل من الدمام والمدينة المنورة.

وتستهدف لجنة الحكام إقامة 16 دورة في عدد من المدن ضمن خطتها لزيادة عدد الحكام والارتقاء بمستوى الحكام ضمن جهودها لتقديم كوادر في مجال التحكيم.

وأوضحت اللجنة الشروط التي ينبغي توافرها في من يرغب في المشاركة بالدورة حيث اشترطت أن يكون سعودي الجنسية ولا يزيد عمره على 23 عامًا وحاصل على شهادة الثانوية أو طالبًا بها على الأقل، فضلًا عن تقديم شهادة تثبت اجتيازه الشروط الصحية، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة في الدورة هو الـ 20 من يناير الجاري.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
06:37 PM

لجنة الحكام تقيم دورة للحكام المستجدين بمحافظة الزلفي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
72

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، عن إقامة دورة للحكام المستجدين بمحافظة الزلفي في الفترة من 24-28 يناير الجاري.

وتعد هذه الدورة الثالثة التي تقيمها اللجنة للحكام المستجدين هذا الموسم، حيث أقامت دورتين سابقتين في كل من الدمام والمدينة المنورة.

وتستهدف لجنة الحكام إقامة 16 دورة في عدد من المدن ضمن خطتها لزيادة عدد الحكام والارتقاء بمستوى الحكام ضمن جهودها لتقديم كوادر في مجال التحكيم.

وأوضحت اللجنة الشروط التي ينبغي توافرها في من يرغب في المشاركة بالدورة حيث اشترطت أن يكون سعودي الجنسية ولا يزيد عمره على 23 عامًا وحاصل على شهادة الثانوية أو طالبًا بها على الأقل، فضلًا عن تقديم شهادة تثبت اجتيازه الشروط الصحية، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة في الدورة هو الـ 20 من يناير الجاري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,009
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,676
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,758

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة