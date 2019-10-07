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"الأرصاد" تحذر: رياح سطحية تتسبب بتدني مدى الرؤية على طرق جدة

تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة جدة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، كما نبهت قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات السلامة على الطرق السريعة.

الأرصاد جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تحذر: رياح سطحية تتسبب بتدني مدى الرؤية على طرق جدة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة جدة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، كما نبهت قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات السلامة على الطرق السريعة.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
07:37 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
10:20 PM

"الأرصاد" تحذر: رياح سطحية تتسبب بتدني مدى الرؤية على طرق جدة

تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
2
3,562

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة جدة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، كما نبهت قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات السلامة على الطرق السريعة.

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