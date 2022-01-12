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"البلدية والإسكان" تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على "جبل كنز الدائر"

المشروع يهدف لبناء وجهة سياحية متكاملة ذات أثر إيجابي على نوعية الحياة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -ممثلة في أمانة منطقة جازان بلدية محافظة الدائر- عن إطلاق المرحلة الأولى "إبداء الرغبات" من مراحل مشروع "جبل كنز الدائر" بمحافظة الدائر بني مالك بمنطقة جازان، الذي يهدف إلى تطوير وجهة سياحية بالمنطقة.

وأكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى رفع جودة الحياة في منطقة جازان، وإبراز مكانة المنطقة على الخارطة السياحية بالمملكة؛ مبينة أن المشروع الذي يحمل اسم "جبل كنز الدائر"، يمثل أحد المشاريع النوعية في المنطقة، والذي سيتم تنفيذه من القطاع الخاص.

ويهدف المشروع إلى بناء وجهة سياحية متكاملة؛ سيكون لها أثر إيجابي على نوعية الحياة لسكان منطقة جازان وزوارها، وتسهم في وضع محافظة الدائر كوجهة مستهدفة على خريطة السياحة السعودية.

من جانبه، أشار أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان إلى أن طرح هذا المشروع يترجم توجهات سمو أمير منطقة جازان وسموه نائبه؛ وذلك بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأضاف أن المشروع سيتم طرحه على مرحلتين، الأولى إبداء الرغبات، والثانية المنافسة العامة لاختيار المستثمر لتطوير المشروع؛ مؤكدًا أن المشروع سيساهم في خلق فرص وظيفية ويساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة.

ودعا أمين منطقة جازان، عموم المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، التي تحتوي على معلومات عامة عن المشروع؛ وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأمانة منطقة جازان.

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"البلدية والإسكان" تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على "جبل كنز الدائر"
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -ممثلة في أمانة منطقة جازان بلدية محافظة الدائر- عن إطلاق المرحلة الأولى "إبداء الرغبات" من مراحل مشروع "جبل كنز الدائر" بمحافظة الدائر بني مالك بمنطقة جازان، الذي يهدف إلى تطوير وجهة سياحية بالمنطقة.

وأكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى رفع جودة الحياة في منطقة جازان، وإبراز مكانة المنطقة على الخارطة السياحية بالمملكة؛ مبينة أن المشروع الذي يحمل اسم "جبل كنز الدائر"، يمثل أحد المشاريع النوعية في المنطقة، والذي سيتم تنفيذه من القطاع الخاص.

ويهدف المشروع إلى بناء وجهة سياحية متكاملة؛ سيكون لها أثر إيجابي على نوعية الحياة لسكان منطقة جازان وزوارها، وتسهم في وضع محافظة الدائر كوجهة مستهدفة على خريطة السياحة السعودية.

من جانبه، أشار أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان إلى أن طرح هذا المشروع يترجم توجهات سمو أمير منطقة جازان وسموه نائبه؛ وذلك بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأضاف أن المشروع سيتم طرحه على مرحلتين، الأولى إبداء الرغبات، والثانية المنافسة العامة لاختيار المستثمر لتطوير المشروع؛ مؤكدًا أن المشروع سيساهم في خلق فرص وظيفية ويساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة.

ودعا أمين منطقة جازان، عموم المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، التي تحتوي على معلومات عامة عن المشروع؛ وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأمانة منطقة جازان.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
01:49 PM

"البلدية والإسكان" تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على "جبل كنز الدائر"

المشروع يهدف لبناء وجهة سياحية متكاملة ذات أثر إيجابي على نوعية الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -ممثلة في أمانة منطقة جازان بلدية محافظة الدائر- عن إطلاق المرحلة الأولى "إبداء الرغبات" من مراحل مشروع "جبل كنز الدائر" بمحافظة الدائر بني مالك بمنطقة جازان، الذي يهدف إلى تطوير وجهة سياحية بالمنطقة.

وأكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى رفع جودة الحياة في منطقة جازان، وإبراز مكانة المنطقة على الخارطة السياحية بالمملكة؛ مبينة أن المشروع الذي يحمل اسم "جبل كنز الدائر"، يمثل أحد المشاريع النوعية في المنطقة، والذي سيتم تنفيذه من القطاع الخاص.

ويهدف المشروع إلى بناء وجهة سياحية متكاملة؛ سيكون لها أثر إيجابي على نوعية الحياة لسكان منطقة جازان وزوارها، وتسهم في وضع محافظة الدائر كوجهة مستهدفة على خريطة السياحة السعودية.

من جانبه، أشار أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان إلى أن طرح هذا المشروع يترجم توجهات سمو أمير منطقة جازان وسموه نائبه؛ وذلك بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأضاف أن المشروع سيتم طرحه على مرحلتين، الأولى إبداء الرغبات، والثانية المنافسة العامة لاختيار المستثمر لتطوير المشروع؛ مؤكدًا أن المشروع سيساهم في خلق فرص وظيفية ويساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة.

ودعا أمين منطقة جازان، عموم المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، التي تحتوي على معلومات عامة عن المشروع؛ وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأمانة منطقة جازان.

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