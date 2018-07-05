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فيديو مؤلم.. طفل معلّق من رقبته في قضبان نافذة

كشف شريط فيديو مروّع عن تعلق طفل صيني من رقبته بين قضبان نافذة، وهو يضرب الهواء بساقيه، ويبكي بألم وحرقة، في انتظار إنقاذه من هذا الوضع المؤلم.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الشريط تم التقاطه في أحد المدن الصينية، ويظهر فيه طفل يبلغ حوالى 3 سنوات، معلق من رقبته بين قضبان نافذة بالطابق الأول، وقد استبد به الألم فراح يبكي ويصرخ.

وحسب الفيديو، تُسمع أصوات مارة بالشارع وهم يحاولون التدخل وتنبيه مَن بداخل المنزل؛ بينما راح البعض يطرقون باب شقة الأسرة، كما رفع آخرون أيديهم محاولين الوصول إلى الطفل.

وحسب الصحيفة؛ فمن المرجح أنه تم إنقاذ الطفل؛ ولكن بعد تجربة مؤلمة للغاية.

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فيديو مؤلم.. طفل معلّق من رقبته في قضبان نافذة
سبق

كشف شريط فيديو مروّع عن تعلق طفل صيني من رقبته بين قضبان نافذة، وهو يضرب الهواء بساقيه، ويبكي بألم وحرقة، في انتظار إنقاذه من هذا الوضع المؤلم.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الشريط تم التقاطه في أحد المدن الصينية، ويظهر فيه طفل يبلغ حوالى 3 سنوات، معلق من رقبته بين قضبان نافذة بالطابق الأول، وقد استبد به الألم فراح يبكي ويصرخ.

وحسب الفيديو، تُسمع أصوات مارة بالشارع وهم يحاولون التدخل وتنبيه مَن بداخل المنزل؛ بينما راح البعض يطرقون باب شقة الأسرة، كما رفع آخرون أيديهم محاولين الوصول إلى الطفل.

وحسب الصحيفة؛ فمن المرجح أنه تم إنقاذ الطفل؛ ولكن بعد تجربة مؤلمة للغاية.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
12:31 PM

فيديو مؤلم.. طفل معلّق من رقبته في قضبان نافذة

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,539

كشف شريط فيديو مروّع عن تعلق طفل صيني من رقبته بين قضبان نافذة، وهو يضرب الهواء بساقيه، ويبكي بألم وحرقة، في انتظار إنقاذه من هذا الوضع المؤلم.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الشريط تم التقاطه في أحد المدن الصينية، ويظهر فيه طفل يبلغ حوالى 3 سنوات، معلق من رقبته بين قضبان نافذة بالطابق الأول، وقد استبد به الألم فراح يبكي ويصرخ.

وحسب الفيديو، تُسمع أصوات مارة بالشارع وهم يحاولون التدخل وتنبيه مَن بداخل المنزل؛ بينما راح البعض يطرقون باب شقة الأسرة، كما رفع آخرون أيديهم محاولين الوصول إلى الطفل.

وحسب الصحيفة؛ فمن المرجح أنه تم إنقاذ الطفل؛ ولكن بعد تجربة مؤلمة للغاية.

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ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
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