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"المملكة" و"عُمان" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الاقتصاد الرقمي وتطلقان مبادرة للمهارات الرقمية

تعمل على تعزيز التواصل بينهما وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقها

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمكتبه بالوزارة اليوم، مع وفد عُماني برئاسة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، والسيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في الاقتصاد الرقمي ومجالات الحكومة الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبريد والابتكار، التي أثبتت فيها المملكة قدرتها على تعزيز حضورها والوصول إلى مراكز متقدمة على مستوى العالم بفضل رؤيتها الطموحة 2030.

وشهد اللقاء، توقيع المهندس عبدالله السواحه، ونظيره العُماني مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لتعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق المعرفة والتنمية بما يعود بالنفع على البلدين.

وستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التواصل بينهما وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقها لتطوير الاقتصاد الرقمي وتنميته، وتعميق التعاون بينهما في عدد من المجالات تشمل التحول الرقمي الحكومي، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، إضافة إلى رعاية المواهب وبناء القدرات والتدريب، والاستثمار المشترك في قطاع البريد، إلى جانب مجالَي حوكمة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التقنية.

وعلى هامش اللقاء، أطلق معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني المهندس سعيد بن حمود المعولي، المبادرة السعودية العُمانية للمهارات الرقمية، الهادفة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات والمشاركة في الاجتماعات وجلسات العمل المشتركة، وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات الرقمية، وتأهيلها لتلبية متطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة الثورة الرقمية المتسارعة، والمساهمة في زيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بجميع مجالاته.

وتتضمن المبادرة عدة برامج تدريبية تشمل كلاً من البيانات والذكاء الاصطناعي، وتصميم وتطوير البرمجيات، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية، وإدارة المشاريع التقنية، والتسويق الرقمي، وتجربة المستخدم، حيث يستهدف البرنامج من خلال مبادرة مهارات المستقبل تأهيل 1000 متدرب بحلول عام 2025م.

كما سيُتعاون مع الجانب العُماني في جانب رفع الوعي الرقمي من خلال نشر المحتوى الرقمي التعليمي وتقديم دورات تدريبية تقنية عبر الإنترنت عن طريق ويبنار العطاء الرقمي مستهدفةً بحلول 2025م الوصول إلى 25.000 مستفيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المملكة" و"عُمان" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الاقتصاد الرقمي وتطلقان مبادرة للمهارات الرقمية
سبق

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمكتبه بالوزارة اليوم، مع وفد عُماني برئاسة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، والسيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في الاقتصاد الرقمي ومجالات الحكومة الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبريد والابتكار، التي أثبتت فيها المملكة قدرتها على تعزيز حضورها والوصول إلى مراكز متقدمة على مستوى العالم بفضل رؤيتها الطموحة 2030.

وشهد اللقاء، توقيع المهندس عبدالله السواحه، ونظيره العُماني مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لتعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق المعرفة والتنمية بما يعود بالنفع على البلدين.

وستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التواصل بينهما وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقها لتطوير الاقتصاد الرقمي وتنميته، وتعميق التعاون بينهما في عدد من المجالات تشمل التحول الرقمي الحكومي، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، إضافة إلى رعاية المواهب وبناء القدرات والتدريب، والاستثمار المشترك في قطاع البريد، إلى جانب مجالَي حوكمة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التقنية.

وعلى هامش اللقاء، أطلق معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني المهندس سعيد بن حمود المعولي، المبادرة السعودية العُمانية للمهارات الرقمية، الهادفة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات والمشاركة في الاجتماعات وجلسات العمل المشتركة، وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات الرقمية، وتأهيلها لتلبية متطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة الثورة الرقمية المتسارعة، والمساهمة في زيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بجميع مجالاته.

وتتضمن المبادرة عدة برامج تدريبية تشمل كلاً من البيانات والذكاء الاصطناعي، وتصميم وتطوير البرمجيات، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية، وإدارة المشاريع التقنية، والتسويق الرقمي، وتجربة المستخدم، حيث يستهدف البرنامج من خلال مبادرة مهارات المستقبل تأهيل 1000 متدرب بحلول عام 2025م.

كما سيُتعاون مع الجانب العُماني في جانب رفع الوعي الرقمي من خلال نشر المحتوى الرقمي التعليمي وتقديم دورات تدريبية تقنية عبر الإنترنت عن طريق ويبنار العطاء الرقمي مستهدفةً بحلول 2025م الوصول إلى 25.000 مستفيد.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
01:46 PM

"المملكة" و"عُمان" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الاقتصاد الرقمي وتطلقان مبادرة للمهارات الرقمية

تعمل على تعزيز التواصل بينهما وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمكتبه بالوزارة اليوم، مع وفد عُماني برئاسة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، والسيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في الاقتصاد الرقمي ومجالات الحكومة الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبريد والابتكار، التي أثبتت فيها المملكة قدرتها على تعزيز حضورها والوصول إلى مراكز متقدمة على مستوى العالم بفضل رؤيتها الطموحة 2030.

وشهد اللقاء، توقيع المهندس عبدالله السواحه، ونظيره العُماني مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لتعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق المعرفة والتنمية بما يعود بالنفع على البلدين.

وستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التواصل بينهما وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقها لتطوير الاقتصاد الرقمي وتنميته، وتعميق التعاون بينهما في عدد من المجالات تشمل التحول الرقمي الحكومي، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، إضافة إلى رعاية المواهب وبناء القدرات والتدريب، والاستثمار المشترك في قطاع البريد، إلى جانب مجالَي حوكمة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التقنية.

وعلى هامش اللقاء، أطلق معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني المهندس سعيد بن حمود المعولي، المبادرة السعودية العُمانية للمهارات الرقمية، الهادفة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات والمشاركة في الاجتماعات وجلسات العمل المشتركة، وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات الرقمية، وتأهيلها لتلبية متطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة الثورة الرقمية المتسارعة، والمساهمة في زيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بجميع مجالاته.

وتتضمن المبادرة عدة برامج تدريبية تشمل كلاً من البيانات والذكاء الاصطناعي، وتصميم وتطوير البرمجيات، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية، وإدارة المشاريع التقنية، والتسويق الرقمي، وتجربة المستخدم، حيث يستهدف البرنامج من خلال مبادرة مهارات المستقبل تأهيل 1000 متدرب بحلول عام 2025م.

كما سيُتعاون مع الجانب العُماني في جانب رفع الوعي الرقمي من خلال نشر المحتوى الرقمي التعليمي وتقديم دورات تدريبية تقنية عبر الإنترنت عن طريق ويبنار العطاء الرقمي مستهدفةً بحلول 2025م الوصول إلى 25.000 مستفيد.

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