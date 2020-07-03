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شاهد من الجوف.. إغلاق 73 صالون حلاقة ومشغلًا نسائيًّا خالفت الاحترازات

حملة موسعة نفذتها "الأمانة" وبلدياتها ضمت 88 مراقباً ورصدت 236 مخالفة

أغلقت أمانة منطقة الجوف، 73 صالون حلاقة ومشغلًا نسائيًّا، خلال حملة تفتيش موسعة نفذتها الأمانة وبلدياتها على صوالين الحلاقة والمشاغل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبلغ عدد المراقبين خلال الحملة، 88 مراقباً، وتم المرور على 639 محلاً، ورصد 236 مخالفة للتعليمات والاشتراطات الصحية.

وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات ومتابعة كل المخالفات التي تؤثر على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، ومواصلة الحملات الرقابية بشكل مستمر ضمن نطاق البلديات التابعة، ولفتت إلى أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين ودورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات والتجاوزات من خلال الرقم (٩٤٠).

كما لفتت إلى حرصها على تطوير كافة الخدمات البلدية ومراقبة مختلف الأنشطة، بمتابعة وإشراف من أمين أمانة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

أمانة منطقة الجوف صالون حلاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الجوف.. إغلاق 73 صالون حلاقة ومشغلًا نسائيًّا خالفت الاحترازات
سبق

أغلقت أمانة منطقة الجوف، 73 صالون حلاقة ومشغلًا نسائيًّا، خلال حملة تفتيش موسعة نفذتها الأمانة وبلدياتها على صوالين الحلاقة والمشاغل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبلغ عدد المراقبين خلال الحملة، 88 مراقباً، وتم المرور على 639 محلاً، ورصد 236 مخالفة للتعليمات والاشتراطات الصحية.

وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات ومتابعة كل المخالفات التي تؤثر على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، ومواصلة الحملات الرقابية بشكل مستمر ضمن نطاق البلديات التابعة، ولفتت إلى أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين ودورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات والتجاوزات من خلال الرقم (٩٤٠).

كما لفتت إلى حرصها على تطوير كافة الخدمات البلدية ومراقبة مختلف الأنشطة، بمتابعة وإشراف من أمين أمانة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
05:04 PM

شاهد من الجوف.. إغلاق 73 صالون حلاقة ومشغلًا نسائيًّا خالفت الاحترازات

حملة موسعة نفذتها "الأمانة" وبلدياتها ضمت 88 مراقباً ورصدت 236 مخالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت أمانة منطقة الجوف، 73 صالون حلاقة ومشغلًا نسائيًّا، خلال حملة تفتيش موسعة نفذتها الأمانة وبلدياتها على صوالين الحلاقة والمشاغل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبلغ عدد المراقبين خلال الحملة، 88 مراقباً، وتم المرور على 639 محلاً، ورصد 236 مخالفة للتعليمات والاشتراطات الصحية.

وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات ومتابعة كل المخالفات التي تؤثر على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، ومواصلة الحملات الرقابية بشكل مستمر ضمن نطاق البلديات التابعة، ولفتت إلى أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين ودورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات والتجاوزات من خلال الرقم (٩٤٠).

كما لفتت إلى حرصها على تطوير كافة الخدمات البلدية ومراقبة مختلف الأنشطة، بمتابعة وإشراف من أمين أمانة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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