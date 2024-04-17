النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"النيابة العامة" تفك غموض قضية خاطفة الدمام .. وتطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين وعقوبات مغلظة بحق البقية

197 حالة جديدة.. المدينة وصيف مناطق المملكة في إصابات "كورونا"

32 حالة وفاة و11 حالة شفاء والإجمالي 1285 إصابة منها 1215 نشطة

سجلت المدينة المنورة، اليوم، 197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لتحل بالمركز الثاني بعد منطقة مكة المكرمة، ليصبح عدد الحالات المسجلة 1226 حالة منها 32 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع حالة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات 29 حالة؛ لتكون الأولي بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة، وجميع الحالات بمحافظتي الحناكية والعلا سجلت وأعلنت في وقت سابق.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1285 حالة منها 1215 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و11 حالة شفاء.

المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
197 حالة جديدة.. المدينة وصيف مناطق المملكة في إصابات "كورونا"
سبق

سجلت المدينة المنورة، اليوم، 197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لتحل بالمركز الثاني بعد منطقة مكة المكرمة، ليصبح عدد الحالات المسجلة 1226 حالة منها 32 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع حالة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات 29 حالة؛ لتكون الأولي بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة، وجميع الحالات بمحافظتي الحناكية والعلا سجلت وأعلنت في وقت سابق.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1285 حالة منها 1215 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و11 حالة شفاء.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
06:10 PM

197 حالة جديدة.. المدينة وصيف مناطق المملكة في إصابات "كورونا"

32 حالة وفاة و11 حالة شفاء والإجمالي 1285 إصابة منها 1215 نشطة

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
5,515

سجلت المدينة المنورة، اليوم، 197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لتحل بالمركز الثاني بعد منطقة مكة المكرمة، ليصبح عدد الحالات المسجلة 1226 حالة منها 32 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع حالة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات 29 حالة؛ لتكون الأولي بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة، وجميع الحالات بمحافظتي الحناكية والعلا سجلت وأعلنت في وقت سابق.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1285 حالة منها 1215 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و11 حالة شفاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,665
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,203
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,344

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة