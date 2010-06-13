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المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر: استهداف مطار أبها "جريمة حرب"

"التويجري": الاعتداء الحوثي يهدد الأمن الإقليمي

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الاعتداء المشين الذي استهدف صالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين.

وأدى الهجوم إلى إصابة 26 مدنيًا من جنسيات مختلفة، بينهم طفلان سعوديان، وثلاث نساء من جنسيات سعودية ويمنية وهندية، فضلًا عن أضرار مادية في صالة المطار.

وقالت المنظمة في بيانٍ حصلت "سبق" على نسخة منه: إن هذا الاعتداء "جريمة حرب"، كما أن استهداف المنشآت المدنية يهدد حياة المدنيين، وهو خرق لما تكفله القوانين الدولية لهم من حقوق تمنع استهدافهم.

وأعربت عن قلقها إزاء تصاعد استهداف المطارات والمنشآت والمرافق الحيوية من خلال الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على السعودية.

وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، في البيان: "إن استهداف مطار أبها الدولي بشكل خاص وغيره من المطارات عامة، يعد استهدافًا لمنشأة مدنية وتهديدًا للأمن الإقليمي".

وتابع: إن "استهداف المطارات الدولية يمثل خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع وتجرّم الاعتداء على المدنيين".

وشدد على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر: استهداف مطار أبها "جريمة حرب"
سبق

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الاعتداء المشين الذي استهدف صالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين.

وأدى الهجوم إلى إصابة 26 مدنيًا من جنسيات مختلفة، بينهم طفلان سعوديان، وثلاث نساء من جنسيات سعودية ويمنية وهندية، فضلًا عن أضرار مادية في صالة المطار.

وقالت المنظمة في بيانٍ حصلت "سبق" على نسخة منه: إن هذا الاعتداء "جريمة حرب"، كما أن استهداف المنشآت المدنية يهدد حياة المدنيين، وهو خرق لما تكفله القوانين الدولية لهم من حقوق تمنع استهدافهم.

وأعربت عن قلقها إزاء تصاعد استهداف المطارات والمنشآت والمرافق الحيوية من خلال الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على السعودية.

وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، في البيان: "إن استهداف مطار أبها الدولي بشكل خاص وغيره من المطارات عامة، يعد استهدافًا لمنشأة مدنية وتهديدًا للأمن الإقليمي".

وتابع: إن "استهداف المطارات الدولية يمثل خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع وتجرّم الاعتداء على المدنيين".

وشدد على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
07:54 PM

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر: استهداف مطار أبها "جريمة حرب"

"التويجري": الاعتداء الحوثي يهدد الأمن الإقليمي

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فهد العتيبي - الرياض
0
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أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الاعتداء المشين الذي استهدف صالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين.

وأدى الهجوم إلى إصابة 26 مدنيًا من جنسيات مختلفة، بينهم طفلان سعوديان، وثلاث نساء من جنسيات سعودية ويمنية وهندية، فضلًا عن أضرار مادية في صالة المطار.

وقالت المنظمة في بيانٍ حصلت "سبق" على نسخة منه: إن هذا الاعتداء "جريمة حرب"، كما أن استهداف المنشآت المدنية يهدد حياة المدنيين، وهو خرق لما تكفله القوانين الدولية لهم من حقوق تمنع استهدافهم.

وأعربت عن قلقها إزاء تصاعد استهداف المطارات والمنشآت والمرافق الحيوية من خلال الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على السعودية.

وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، في البيان: "إن استهداف مطار أبها الدولي بشكل خاص وغيره من المطارات عامة، يعد استهدافًا لمنشأة مدنية وتهديدًا للأمن الإقليمي".

وتابع: إن "استهداف المطارات الدولية يمثل خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع وتجرّم الاعتداء على المدنيين".

وشدد على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.

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