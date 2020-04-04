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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، حيث تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.


وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك أتربة مثارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، حيث تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.


وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
04:50 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
05:10 PM

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
177

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، حيث تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.


وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

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