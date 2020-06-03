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الدوري الاسباني يعود للحياة من جديد بمباراة من شوط واحد

لم تستكمل منذ ديسمبر الماضي.. وبعد توقف دام ثلاثة أشهر

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، أن استئناف منافسات كرة القدم بإسبانيا، بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سيبدأ بإقامة الشوط الثاني من مباراة رايو فايكانو وألباسيتي في دوري الدرجة الثانية، وذلك في العاشر من يونيو الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم: "سيجرى استكمال الشوط الثاني من المباراة دون حضور الجماهير، وفي 11 يونيو الجاري ستستأنف منافسات الدوري الإسباني بعد توقف دام ثلاثة أشهر؛ بسبب أزمة الوباء العالمي، حيث يلتقي أشبيلية مع ريال بيتيس في مباراة ديربي أشبيلية، وستقام المباريات بدون جمهور".

وكانت المباراة التي أقيمت في ديسمبر الماضي، قد توقفت بعد الشوط الأول عندما كانت النتيجة التعادل السلبي، بسبب هتافات بعض مشجعي رايو فايكانو ضد رومان زوزوليا مهاجم ألباسيتي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الدوري الاسباني يعود للحياة من جديد بمباراة من شوط واحد
سبق

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، أن استئناف منافسات كرة القدم بإسبانيا، بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سيبدأ بإقامة الشوط الثاني من مباراة رايو فايكانو وألباسيتي في دوري الدرجة الثانية، وذلك في العاشر من يونيو الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم: "سيجرى استكمال الشوط الثاني من المباراة دون حضور الجماهير، وفي 11 يونيو الجاري ستستأنف منافسات الدوري الإسباني بعد توقف دام ثلاثة أشهر؛ بسبب أزمة الوباء العالمي، حيث يلتقي أشبيلية مع ريال بيتيس في مباراة ديربي أشبيلية، وستقام المباريات بدون جمهور".

وكانت المباراة التي أقيمت في ديسمبر الماضي، قد توقفت بعد الشوط الأول عندما كانت النتيجة التعادل السلبي، بسبب هتافات بعض مشجعي رايو فايكانو ضد رومان زوزوليا مهاجم ألباسيتي.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
04:46 PM

الدوري الاسباني يعود للحياة من جديد بمباراة من شوط واحد

لم تستكمل منذ ديسمبر الماضي.. وبعد توقف دام ثلاثة أشهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، أن استئناف منافسات كرة القدم بإسبانيا، بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سيبدأ بإقامة الشوط الثاني من مباراة رايو فايكانو وألباسيتي في دوري الدرجة الثانية، وذلك في العاشر من يونيو الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم: "سيجرى استكمال الشوط الثاني من المباراة دون حضور الجماهير، وفي 11 يونيو الجاري ستستأنف منافسات الدوري الإسباني بعد توقف دام ثلاثة أشهر؛ بسبب أزمة الوباء العالمي، حيث يلتقي أشبيلية مع ريال بيتيس في مباراة ديربي أشبيلية، وستقام المباريات بدون جمهور".

وكانت المباراة التي أقيمت في ديسمبر الماضي، قد توقفت بعد الشوط الأول عندما كانت النتيجة التعادل السلبي، بسبب هتافات بعض مشجعي رايو فايكانو ضد رومان زوزوليا مهاجم ألباسيتي.

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