نائب الرئيس الأمريكي: نتقدم في معركة كورونا والإصابات بمناطق معينة

أكد أن جميع الولايات الخمسين لاتزال تعيد فتح اقتصاداتها بأمان ومسؤولية

كشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن 16 ولاية أمريكية، تشهد حالياً زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الإصابات الجديدة تتركز في مناطق معينة، في حين تشهد الولايات الأخرى، درجة مطمئنة من الاستقرار.

وقال بنس في مؤتمر صحفي لفريق البيت الأبيض المختص بإدارة أزمة فيروس كورونا: إن الحكومة الأمريكية تركز اهتمامها على حالات الإصابة المتزايدة في الجنوب، داعياً الأمريكيين إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الوباء.

واستعرض أبرز التطورات والنتائج التي تقوم بها الإدارة الأمريكية ضد فيروس كورونا، مبيناً أن البلاد تشهد تقدماً ملحوظاً في معركتها مع الفيروس.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي، أن جميع الولايات الخمسين لاتزال تعيد فتح اقتصاداتها بأمان ومسؤولية، مشيراً إلى أن الأخبار والتقارير حيال هذا الأمر مشجعة، حيث انخفض عدد الوفيات بسبب الفيروس في جميع أنحاء البلاد، فيما لا يزال عدد الإصابات على نفس الوتيرة نظراً لإجراء المزيد من الاختبارات.

وأضاف: أنه في حين أن الحالات في شمال شرق البلاد التي كانت مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة، قد انخفضت بشكل كبير، فقد شهدت عدد من الولايات في الغرب والجنوب - بما في ذلك تكساس وفلوريدا وأريزونا -، زيادات كبيرة في الحالات.

وأشار بنس أيضاً إلى أن ما يقرب من نصف الحالات الجديدة المسجلة في الولايات المتحدة هي لمن هم تحت سن 35 عاماً، مبيناً أن أخبار مشجعة للغاية، حيث يؤكد الخبراء أن الشباب، أقل عرضة للنتائج الخطيرة لهذا الفيروس، إلاّ أنه أكد ضرورة أن يتحمّل الشباب مسؤولية خاصة لضمان عدم نقل الفيروس إلى الفئات الضعيفة.

وأوضح أن المسؤولين الفيدراليين سيزورون الولايات المتضررة، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

من جانبه ناشد المستشار الصحفي في البيت الأبيض الدكتور أنتوني فوتشي، الجميع بأن يأخذوا الفيروس بجدية أكبر مؤكداً أن مسؤولي الصحة على المستوى الاتحادي ومستوى الولاية، قدموا إرشادات محددة لاتباعها، لكن في حالات كثيرة، لم يلتزم الكثيرون بهذه الإرشادات.