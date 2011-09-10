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المركزي الروسي: النفط قد يهبط إلى 25 دولارًا في 2020

في توقعاته المحدثة وذلك ضمن تصوره للمخاطر المحتملة

قال البنك المركزي الروسي في توقعاته المحدثة للاقتصاد الكلي: إنه لا يُستبعد تراجع أسعار النفط إلى 25 دولارًا للبرميل في 2020؛ وذلك ضمن تصوره للمخاطر المحتملة.

وأضاف بنك روسيا وفق ما نقلته "رويترز" أن تصور المخاطر المحتملة، قد يتحقق في حالة تراجع الطلب على منتجات الطاقة في أنحاء العالم، وتدهور توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وفي حالة تَحقق ذلك التصور؛ فإن معدل التضخم الروسي قد يقفز إلى ما بين 7 و8% في 2020، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بين 1.5 و2%.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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المركزي الروسي: النفط قد يهبط إلى 25 دولارًا في 2020
سبق

قال البنك المركزي الروسي في توقعاته المحدثة للاقتصاد الكلي: إنه لا يُستبعد تراجع أسعار النفط إلى 25 دولارًا للبرميل في 2020؛ وذلك ضمن تصوره للمخاطر المحتملة.

وأضاف بنك روسيا وفق ما نقلته "رويترز" أن تصور المخاطر المحتملة، قد يتحقق في حالة تراجع الطلب على منتجات الطاقة في أنحاء العالم، وتدهور توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وفي حالة تَحقق ذلك التصور؛ فإن معدل التضخم الروسي قد يقفز إلى ما بين 7 و8% في 2020، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بين 1.5 و2%.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
08:29 AM

المركزي الروسي: النفط قد يهبط إلى 25 دولارًا في 2020

في توقعاته المحدثة وذلك ضمن تصوره للمخاطر المحتملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,194

قال البنك المركزي الروسي في توقعاته المحدثة للاقتصاد الكلي: إنه لا يُستبعد تراجع أسعار النفط إلى 25 دولارًا للبرميل في 2020؛ وذلك ضمن تصوره للمخاطر المحتملة.

وأضاف بنك روسيا وفق ما نقلته "رويترز" أن تصور المخاطر المحتملة، قد يتحقق في حالة تراجع الطلب على منتجات الطاقة في أنحاء العالم، وتدهور توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وفي حالة تَحقق ذلك التصور؛ فإن معدل التضخم الروسي قد يقفز إلى ما بين 7 و8% في 2020، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بين 1.5 و2%.

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