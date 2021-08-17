سفارة المملكة بنيوزيلندا تنبّه السعوديين برفع حالة الطوارئ بسبب حالة "كورونا"

إصابة محلية أدّت إلى فرض الحظر.. ودعت إلى التواصل معها في حال أيّ طارئ

نبّهت سفارة المملكة بنيوزيلندا المواطنين المقيمين بالبلاد، بأنه تمّ رصد حالة محلية بفيروس كورونا في مدينة أوكلاند لمواطن نيوزيلندي، وتمّ رفع حالة الطوارئ بالبلاد إلى الحالة الرابعة ابتداءً من اليوم ولمدة 7 أيام في كل من أوكلاند وكارمندال وباقي أنحاء البلاد لمدة 3 أيام.

ودعت السفارة، المواطنين السعوديين المقيمين في نيوزيلندا، إلى التواصل معها على أرقام الهاتف في حال أي طارئ.

يُذكر أن الملحقية السعودية بنيوزيلندا طالبت في وقت سابق اليوم، بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس "كورونا".





وأفادت الملحقية في تغريدة على حسابها بتويتر، بأن السلطات المحلية في نيوزيلندا أعلنت الحظر الكامل في البلاد بشكل عام لمدة 3 أيام، وفي مدينة أوكلاند وكورومندال لمدة 7 أيام بعد ظهور حالة كورونا.