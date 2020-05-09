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هطولات وبَرَد بهذه المناطق.."الحصيني" متوقعاً أجواء اليوم: رياح تثير أتربة

تتفاوت من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة.. والأخيرة شمال وغرب ووسط

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ اليوم السبت، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة بمناطق عدة.

وقال "الحصيني": "متوقع خلال اليوم السبت حتى صباح الأحد -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على عموم القصيم وأجزاءٍ من: حائل والباحة وعسير وجازان وشرق المدينة والزلفي وعفيف وحفر الباطن وشمال الصمان، ورياح مثيرة للأتربة متفاوتة على شمال وغرب ووسط المملكة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها اليومي سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، وفرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، حفر الباطن، القيصومة، الرياض)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).

عبد العزيز الحصيني أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات وبَرَد بهذه المناطق.."الحصيني" متوقعاً أجواء اليوم: رياح تثير أتربة
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ اليوم السبت، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة بمناطق عدة.

وقال "الحصيني": "متوقع خلال اليوم السبت حتى صباح الأحد -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على عموم القصيم وأجزاءٍ من: حائل والباحة وعسير وجازان وشرق المدينة والزلفي وعفيف وحفر الباطن وشمال الصمان، ورياح مثيرة للأتربة متفاوتة على شمال وغرب ووسط المملكة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها اليومي سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، وفرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، حفر الباطن، القيصومة، الرياض)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
12:20 PM

هطولات وبَرَد بهذه المناطق.."الحصيني" متوقعاً أجواء اليوم: رياح تثير أتربة

تتفاوت من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة.. والأخيرة شمال وغرب ووسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,139

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ اليوم السبت، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة بمناطق عدة.

وقال "الحصيني": "متوقع خلال اليوم السبت حتى صباح الأحد -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على عموم القصيم وأجزاءٍ من: حائل والباحة وعسير وجازان وشرق المدينة والزلفي وعفيف وحفر الباطن وشمال الصمان، ورياح مثيرة للأتربة متفاوتة على شمال وغرب ووسط المملكة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها اليومي سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، وفرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، حفر الباطن، القيصومة، الرياض)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).

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