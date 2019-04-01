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بالصور .. المملكة تواصل مشاركتها في معرض ماليزيا الدولي للكتاب 2019

"المطلق": جهات حكومية تستعرض الموروث الثقافي والحضاري للسعودية

تواصل الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين مشاركتها في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب الذي يقام في مركز بوترا للمؤتمرات خلال الفترة من ٢٩ مارس حتى ٧ أبريل ٢٠١٩، والذي افتتحه وزير التعليم الماليزي دكتور مزلي بن مالك ومحافظ ولاية سلانقور سيري داتو أمين الدين شاري، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود قطان، الذي افتتح بعد ذلك جناح المملكة.

وقال الملحق الثقافي بسفارة المملكة الدكتور خالد المطلق: قامت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة في ماليزيا بتجهيز الجناح وإعداده على أفضل ما يمكن من ناحية التصميم والفكرة التي نفذت بالجناح بحيث تم تقديم صورة معبره عما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وازدهار وتطور في كافة المجالات.

وأضاف: الجناح يستعرض النهضة العلمية والتقنية التي تقودها أيادٍ سعودية مواكبة لرؤية المملكة٢٠٣٠، حيث تم تنفيذ مجسم للقمر الصناعي السعودي، فيما تزينت جنبات الجناح بعدد من الصور للحرمين الشريفين والأماكن التراثية والتاريخية ومشاهد من النهضة العمرانية العملاقة التي تعيشها المملكة، كذلك الأنشطة الثقافية والشعبية كالتدريب على فن الخط العربي وعمل نقش الحناء، وغير ذلك من الفعاليات اليومية.

وأردف: تم الإعلان عن استقبال طلبات المرشحين للمنح الدراسية التي تقدمها المملكة للطلبة الماليزيين، إضافة إلى تقديم جوائز تحفيزية لرواد الجناح تشمل تأشيرات حج وعمرة للزوار .

وقال "المطلق": الجناح هذا العام تميز بعدة أركان خاصة بالجهات السعودية التي شاركت وهي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ودارة الملك عبدالعزيز .

وأضاف: الملحقية جهزت بمقر المعرض خيمة كبيرة كرمز الموروث الحضاري للمملكة بتوسطها وجار لصنع القهوة العربية والشاي نالت استحسان زوار الجناح الذين استمتعوا بالجلوس فيها وتناول القهوة والتمر والتقاط الصور التذكارية داخلها .

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بالصور .. المملكة تواصل مشاركتها في معرض ماليزيا الدولي للكتاب 2019
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تواصل الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين مشاركتها في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب الذي يقام في مركز بوترا للمؤتمرات خلال الفترة من ٢٩ مارس حتى ٧ أبريل ٢٠١٩، والذي افتتحه وزير التعليم الماليزي دكتور مزلي بن مالك ومحافظ ولاية سلانقور سيري داتو أمين الدين شاري، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود قطان، الذي افتتح بعد ذلك جناح المملكة.

وقال الملحق الثقافي بسفارة المملكة الدكتور خالد المطلق: قامت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة في ماليزيا بتجهيز الجناح وإعداده على أفضل ما يمكن من ناحية التصميم والفكرة التي نفذت بالجناح بحيث تم تقديم صورة معبره عما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وازدهار وتطور في كافة المجالات.

وأضاف: الجناح يستعرض النهضة العلمية والتقنية التي تقودها أيادٍ سعودية مواكبة لرؤية المملكة٢٠٣٠، حيث تم تنفيذ مجسم للقمر الصناعي السعودي، فيما تزينت جنبات الجناح بعدد من الصور للحرمين الشريفين والأماكن التراثية والتاريخية ومشاهد من النهضة العمرانية العملاقة التي تعيشها المملكة، كذلك الأنشطة الثقافية والشعبية كالتدريب على فن الخط العربي وعمل نقش الحناء، وغير ذلك من الفعاليات اليومية.

وأردف: تم الإعلان عن استقبال طلبات المرشحين للمنح الدراسية التي تقدمها المملكة للطلبة الماليزيين، إضافة إلى تقديم جوائز تحفيزية لرواد الجناح تشمل تأشيرات حج وعمرة للزوار .

وقال "المطلق": الجناح هذا العام تميز بعدة أركان خاصة بالجهات السعودية التي شاركت وهي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ودارة الملك عبدالعزيز .

وأضاف: الملحقية جهزت بمقر المعرض خيمة كبيرة كرمز الموروث الحضاري للمملكة بتوسطها وجار لصنع القهوة العربية والشاي نالت استحسان زوار الجناح الذين استمتعوا بالجلوس فيها وتناول القهوة والتمر والتقاط الصور التذكارية داخلها .

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
04:20 PM

بالصور .. المملكة تواصل مشاركتها في معرض ماليزيا الدولي للكتاب 2019

"المطلق": جهات حكومية تستعرض الموروث الثقافي والحضاري للسعودية

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عبدالله العنزي - الرياض
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تواصل الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين مشاركتها في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب الذي يقام في مركز بوترا للمؤتمرات خلال الفترة من ٢٩ مارس حتى ٧ أبريل ٢٠١٩، والذي افتتحه وزير التعليم الماليزي دكتور مزلي بن مالك ومحافظ ولاية سلانقور سيري داتو أمين الدين شاري، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود قطان، الذي افتتح بعد ذلك جناح المملكة.

وقال الملحق الثقافي بسفارة المملكة الدكتور خالد المطلق: قامت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة في ماليزيا بتجهيز الجناح وإعداده على أفضل ما يمكن من ناحية التصميم والفكرة التي نفذت بالجناح بحيث تم تقديم صورة معبره عما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وازدهار وتطور في كافة المجالات.

وأضاف: الجناح يستعرض النهضة العلمية والتقنية التي تقودها أيادٍ سعودية مواكبة لرؤية المملكة٢٠٣٠، حيث تم تنفيذ مجسم للقمر الصناعي السعودي، فيما تزينت جنبات الجناح بعدد من الصور للحرمين الشريفين والأماكن التراثية والتاريخية ومشاهد من النهضة العمرانية العملاقة التي تعيشها المملكة، كذلك الأنشطة الثقافية والشعبية كالتدريب على فن الخط العربي وعمل نقش الحناء، وغير ذلك من الفعاليات اليومية.

وأردف: تم الإعلان عن استقبال طلبات المرشحين للمنح الدراسية التي تقدمها المملكة للطلبة الماليزيين، إضافة إلى تقديم جوائز تحفيزية لرواد الجناح تشمل تأشيرات حج وعمرة للزوار .

وقال "المطلق": الجناح هذا العام تميز بعدة أركان خاصة بالجهات السعودية التي شاركت وهي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ودارة الملك عبدالعزيز .

وأضاف: الملحقية جهزت بمقر المعرض خيمة كبيرة كرمز الموروث الحضاري للمملكة بتوسطها وجار لصنع القهوة العربية والشاي نالت استحسان زوار الجناح الذين استمتعوا بالجلوس فيها وتناول القهوة والتمر والتقاط الصور التذكارية داخلها .

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