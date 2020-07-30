اتفاقية بين المياه الوطنية و"إرواء" لإيصال مياه زمزم للمنازل في مكة

وفق ضوابط وإجراءات احترازية ووقائية تضمن سلامة الجميع

أعلنت شركة المياه الوطنية المشغل الرسمي لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، عن توسيع دائرة توزيع عبوات مياه زمزم من خلال إبرام اتفاقية مع تطبيق ( إرواء) للبدء في توزيعها وإيصالها إلى المنازل في مكة المكرمة وفق ضوابط واحترازات وقائية تضمن سلامة الجميع.

وأكدت الشركة أنه وبالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طبقت الفترة الماضية حلولاً مؤقتة سهلت من عملية الحصول على المياه المباركة في جميع مناطق المملكة ومدنها، وشملت عددًا من المتاجر، وحرصًا من الشركة على تلبية الطلب المتزايد على المياه المباركة جرى إضافة تطبيق (إرواء) كأحد الحلول المؤقتة في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك للتسهيل على الراغبين للحصول على المياه المباركة مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية، واتباع الإرشادات الوقائية خلال عمليات التوزيع من قِبل الجهات المتعاقد معها.

وأشارت الشركة إلى أن المتعهد الجديد تطبيق ( إرواء) سيقوم بتوزيع وتوصيل مياه زمزم المباركة في مدينة مكة المكرمة، حيث يتيح للعميل الحصول على عدد (٤) عبوات بسعة ٥ لترات عند الطلب، بقيمة (٥) ريالات للعبوة الواحدة غير شامل قيمة الضريبة المضافة والتوصيل.

يُذكر أن مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم أعلن في وقت سابق إغلاق جميع منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر، وفقًا للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمكافحة فيروس ‎كورونا، مع استمرارية الخدمة من خلال عددٍ من المتاجر المعلن عنها وتطبيق (إرواء).