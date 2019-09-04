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"كفاءة": 1720 ريالاً قيمة التوفير السنوي بين المكيف عالي ومنخفض الكفاءة

من خلال مقارنة تمت في 6 ظروف متشابهة

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن نسبة التوفير بين جهاز التكييف "الاسبليت" عالي الكفاءة، ومثيله منخفضة الكفاءة يصل إلى نحو 37% سنوياً.

وتم احتساب الفرق السابق بين جهاز التكييف عالي ومنخفض الكفاءة في عدة ظروف، وهي أن مدة الاستهلاك سنة واحدة، و2700 ساعة تشغيل في السنة، وسعة جهاز التكييف 18 ألف وحدة، بالإضافة إلى سعر التعرفة الكهربائية تم احتسابها على 18 هللة، والمكيف منخفض الكفاءة مستوى كفاءة الطاقة لديه عند مستوى (ز)، أي أقل مستوى في كفاءة الطاقة، أما المكيف عالي الكفاءة مستوى كفاءة الطاقة لديه عند (ب)، أي المستوى الثاني من حيث الأعلى في كفاءة الطاقة.

وتبلغ قيمة نسبة الوفر السابقة البالغة 37% نحو 1720 ريالاً، حيث إن المكيف منخفض الكفاءة قيمة استهلاكه السنوية تبلغ نحو 4600 ريال، بينما المكيف عالي الكفاءة استهلاكه السنوي حوالي 2880 ريالاً.

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"كفاءة": 1720 ريالاً قيمة التوفير السنوي بين المكيف عالي ومنخفض الكفاءة
سبق

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن نسبة التوفير بين جهاز التكييف "الاسبليت" عالي الكفاءة، ومثيله منخفضة الكفاءة يصل إلى نحو 37% سنوياً.

وتم احتساب الفرق السابق بين جهاز التكييف عالي ومنخفض الكفاءة في عدة ظروف، وهي أن مدة الاستهلاك سنة واحدة، و2700 ساعة تشغيل في السنة، وسعة جهاز التكييف 18 ألف وحدة، بالإضافة إلى سعر التعرفة الكهربائية تم احتسابها على 18 هللة، والمكيف منخفض الكفاءة مستوى كفاءة الطاقة لديه عند مستوى (ز)، أي أقل مستوى في كفاءة الطاقة، أما المكيف عالي الكفاءة مستوى كفاءة الطاقة لديه عند (ب)، أي المستوى الثاني من حيث الأعلى في كفاءة الطاقة.

وتبلغ قيمة نسبة الوفر السابقة البالغة 37% نحو 1720 ريالاً، حيث إن المكيف منخفض الكفاءة قيمة استهلاكه السنوية تبلغ نحو 4600 ريال، بينما المكيف عالي الكفاءة استهلاكه السنوي حوالي 2880 ريالاً.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
04:45 PM

"كفاءة": 1720 ريالاً قيمة التوفير السنوي بين المكيف عالي ومنخفض الكفاءة

من خلال مقارنة تمت في 6 ظروف متشابهة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,369

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن نسبة التوفير بين جهاز التكييف "الاسبليت" عالي الكفاءة، ومثيله منخفضة الكفاءة يصل إلى نحو 37% سنوياً.

وتم احتساب الفرق السابق بين جهاز التكييف عالي ومنخفض الكفاءة في عدة ظروف، وهي أن مدة الاستهلاك سنة واحدة، و2700 ساعة تشغيل في السنة، وسعة جهاز التكييف 18 ألف وحدة، بالإضافة إلى سعر التعرفة الكهربائية تم احتسابها على 18 هللة، والمكيف منخفض الكفاءة مستوى كفاءة الطاقة لديه عند مستوى (ز)، أي أقل مستوى في كفاءة الطاقة، أما المكيف عالي الكفاءة مستوى كفاءة الطاقة لديه عند (ب)، أي المستوى الثاني من حيث الأعلى في كفاءة الطاقة.

وتبلغ قيمة نسبة الوفر السابقة البالغة 37% نحو 1720 ريالاً، حيث إن المكيف منخفض الكفاءة قيمة استهلاكه السنوية تبلغ نحو 4600 ريال، بينما المكيف عالي الكفاءة استهلاكه السنوي حوالي 2880 ريالاً.

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