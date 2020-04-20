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بـ120 حالة جديدة.. المدينة تحتل المركز الرابع في إصابات "كورونا"

بعد مكة المكرمة والرياض وجدة

سجلت المدينة المنورة، اليوم، في تسجيل عدد الإصابات 120 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لتحل بالمركز الرابع بعد مكة المكرمة والرياض ومحافظة جدة، ليصبح عدد الحالات المسجلة 1709 حالة منها 32 حالة وفاة، و29 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع حالة واحدة جديدة ليصبح اجمالي عدد الحالات 36 حالة لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة واحدة، وجميع الحالات بمحافظتي الحناكية والعلا سجلت وأعلنت في وقت سابق، فيما سجلت محافظة العيص أول حالة إصابة يوم أمس.

ووفقاً لوزارة الصحة فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1749 حالة؛ منها 1688 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و29 حالة شفاء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ120 حالة جديدة.. المدينة تحتل المركز الرابع في إصابات "كورونا"
سبق

سجلت المدينة المنورة، اليوم، في تسجيل عدد الإصابات 120 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لتحل بالمركز الرابع بعد مكة المكرمة والرياض ومحافظة جدة، ليصبح عدد الحالات المسجلة 1709 حالة منها 32 حالة وفاة، و29 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع حالة واحدة جديدة ليصبح اجمالي عدد الحالات 36 حالة لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة واحدة، وجميع الحالات بمحافظتي الحناكية والعلا سجلت وأعلنت في وقت سابق، فيما سجلت محافظة العيص أول حالة إصابة يوم أمس.

ووفقاً لوزارة الصحة فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1749 حالة؛ منها 1688 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و29 حالة شفاء.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
04:17 PM

بـ120 حالة جديدة.. المدينة تحتل المركز الرابع في إصابات "كورونا"

بعد مكة المكرمة والرياض وجدة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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سجلت المدينة المنورة، اليوم، في تسجيل عدد الإصابات 120 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لتحل بالمركز الرابع بعد مكة المكرمة والرياض ومحافظة جدة، ليصبح عدد الحالات المسجلة 1709 حالة منها 32 حالة وفاة، و29 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع حالة واحدة جديدة ليصبح اجمالي عدد الحالات 36 حالة لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة واحدة، وجميع الحالات بمحافظتي الحناكية والعلا سجلت وأعلنت في وقت سابق، فيما سجلت محافظة العيص أول حالة إصابة يوم أمس.

ووفقاً لوزارة الصحة فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1749 حالة؛ منها 1688 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و29 حالة شفاء.

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