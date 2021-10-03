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"الدارة" تقدم في معرض الرياض للكتاب سبع باقات مميزة وتسعة إصدارات جديدة

أتاحت بذلك فرصة مهمة للاهتمام بتاريخ المملكة ودعم القراءة التاريخي بالمجتمع

تقدم دارة الملك عبدالعزيز باقات تشجيعية مميزة لزوار جناحها في معرض الرياض الدولي للكتاب الحالي لشراء إصداراتها تأمل من خلالها في دعم المكتبة المتخصصة لدى الأفراد والمؤسسات، حيث قسّمتها إلى سبع مجموعات بأسعار مخفضة، وهي: باقة الإصدارات الشرعية والفقهية وعددها (11) إصدارًا بسعر (140) ريالًا، وباقة الإصدارات الأدبية (16) كتابًا بلغ سعرها الإجمالي (155) ريالًا، بينما حدّدت الدارة باقة مكة المكرمة (16) إصدارًا من إصدارات مركز تاريخ مكة المكرمة بسعر (330) ريالًا، أما جانب الرحلات فقد بلغت باقته (12) إصدارًا بقيمة (155) ريالًا، أما باقة الإصدارات عن تاريخ الملك عبدالعزيز فقد ضمّت (19) إصدارًا بـ(195) ريالًا، وبلغت باقة الإصدارات عن ملوك المملكة العربية السعودية (26) كتابًا بقيمة لا تتجاوز (330) ريالًا، وبلغت باقة تاريخ المملكة العربية السعودية ومناطقها ومدنها (9) إصدارات بـ(125) ريالًا.
وأتاحت الدارة بذلك فرصة مهمة للاهتمام بتاريخ المملكة العربية السعودية ودعم القراءة التاريخية بين أوساط المجتمع وزيادة المحتوى في هذا الجانب.
وتحتفي دارة الملك عبدالعزيز في مشاركتها لهذا العام بعدد من الإصدارات الجديدة المتنوعة كعادتها في كل مشاركة، هي: المصادر التاريخية لمكة المكرمة عبر العصور ــ رصدًا ودراسةً وتحليلًا، في خمسة مجلدات، ومراسلات الحفظي، واستطلاع جوي لعرب المملكة العربية السعودية، ومكتبة المسجد النبوي الشريف ـــ تاريخ ونوادر، ونوادر المطبوعات في مكتبة المسجد النبوي الشريف، والوفادة المشرقية على الأندلس خلال العصر الأموي، وسياسة الملك عبدالعزيز في حل مشكلات ساحل البحر الأحمر الأمنية، وعلي جواد الطاهر وجهوده في التأريخ للأدب في المملكة العربية السعودية، وتاريخ البصرة والأحساء والقطيف (907ــــ 959هـ / 1501ـــ 1552م)، وتقييدات آل سعود على المخطوطات الأصلية في المكتبات الحكومية السعودية (1157 ـــ 1373هـ /1744 ـــ 1953م).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدارة" تقدم في معرض الرياض للكتاب سبع باقات مميزة وتسعة إصدارات جديدة
سبق

تقدم دارة الملك عبدالعزيز باقات تشجيعية مميزة لزوار جناحها في معرض الرياض الدولي للكتاب الحالي لشراء إصداراتها تأمل من خلالها في دعم المكتبة المتخصصة لدى الأفراد والمؤسسات، حيث قسّمتها إلى سبع مجموعات بأسعار مخفضة، وهي: باقة الإصدارات الشرعية والفقهية وعددها (11) إصدارًا بسعر (140) ريالًا، وباقة الإصدارات الأدبية (16) كتابًا بلغ سعرها الإجمالي (155) ريالًا، بينما حدّدت الدارة باقة مكة المكرمة (16) إصدارًا من إصدارات مركز تاريخ مكة المكرمة بسعر (330) ريالًا، أما جانب الرحلات فقد بلغت باقته (12) إصدارًا بقيمة (155) ريالًا، أما باقة الإصدارات عن تاريخ الملك عبدالعزيز فقد ضمّت (19) إصدارًا بـ(195) ريالًا، وبلغت باقة الإصدارات عن ملوك المملكة العربية السعودية (26) كتابًا بقيمة لا تتجاوز (330) ريالًا، وبلغت باقة تاريخ المملكة العربية السعودية ومناطقها ومدنها (9) إصدارات بـ(125) ريالًا.
وأتاحت الدارة بذلك فرصة مهمة للاهتمام بتاريخ المملكة العربية السعودية ودعم القراءة التاريخية بين أوساط المجتمع وزيادة المحتوى في هذا الجانب.
وتحتفي دارة الملك عبدالعزيز في مشاركتها لهذا العام بعدد من الإصدارات الجديدة المتنوعة كعادتها في كل مشاركة، هي: المصادر التاريخية لمكة المكرمة عبر العصور ــ رصدًا ودراسةً وتحليلًا، في خمسة مجلدات، ومراسلات الحفظي، واستطلاع جوي لعرب المملكة العربية السعودية، ومكتبة المسجد النبوي الشريف ـــ تاريخ ونوادر، ونوادر المطبوعات في مكتبة المسجد النبوي الشريف، والوفادة المشرقية على الأندلس خلال العصر الأموي، وسياسة الملك عبدالعزيز في حل مشكلات ساحل البحر الأحمر الأمنية، وعلي جواد الطاهر وجهوده في التأريخ للأدب في المملكة العربية السعودية، وتاريخ البصرة والأحساء والقطيف (907ــــ 959هـ / 1501ـــ 1552م)، وتقييدات آل سعود على المخطوطات الأصلية في المكتبات الحكومية السعودية (1157 ـــ 1373هـ /1744 ـــ 1953م).

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
02:25 PM

"الدارة" تقدم في معرض الرياض للكتاب سبع باقات مميزة وتسعة إصدارات جديدة

أتاحت بذلك فرصة مهمة للاهتمام بتاريخ المملكة ودعم القراءة التاريخي بالمجتمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تقدم دارة الملك عبدالعزيز باقات تشجيعية مميزة لزوار جناحها في معرض الرياض الدولي للكتاب الحالي لشراء إصداراتها تأمل من خلالها في دعم المكتبة المتخصصة لدى الأفراد والمؤسسات، حيث قسّمتها إلى سبع مجموعات بأسعار مخفضة، وهي: باقة الإصدارات الشرعية والفقهية وعددها (11) إصدارًا بسعر (140) ريالًا، وباقة الإصدارات الأدبية (16) كتابًا بلغ سعرها الإجمالي (155) ريالًا، بينما حدّدت الدارة باقة مكة المكرمة (16) إصدارًا من إصدارات مركز تاريخ مكة المكرمة بسعر (330) ريالًا، أما جانب الرحلات فقد بلغت باقته (12) إصدارًا بقيمة (155) ريالًا، أما باقة الإصدارات عن تاريخ الملك عبدالعزيز فقد ضمّت (19) إصدارًا بـ(195) ريالًا، وبلغت باقة الإصدارات عن ملوك المملكة العربية السعودية (26) كتابًا بقيمة لا تتجاوز (330) ريالًا، وبلغت باقة تاريخ المملكة العربية السعودية ومناطقها ومدنها (9) إصدارات بـ(125) ريالًا.
وأتاحت الدارة بذلك فرصة مهمة للاهتمام بتاريخ المملكة العربية السعودية ودعم القراءة التاريخية بين أوساط المجتمع وزيادة المحتوى في هذا الجانب.
وتحتفي دارة الملك عبدالعزيز في مشاركتها لهذا العام بعدد من الإصدارات الجديدة المتنوعة كعادتها في كل مشاركة، هي: المصادر التاريخية لمكة المكرمة عبر العصور ــ رصدًا ودراسةً وتحليلًا، في خمسة مجلدات، ومراسلات الحفظي، واستطلاع جوي لعرب المملكة العربية السعودية، ومكتبة المسجد النبوي الشريف ـــ تاريخ ونوادر، ونوادر المطبوعات في مكتبة المسجد النبوي الشريف، والوفادة المشرقية على الأندلس خلال العصر الأموي، وسياسة الملك عبدالعزيز في حل مشكلات ساحل البحر الأحمر الأمنية، وعلي جواد الطاهر وجهوده في التأريخ للأدب في المملكة العربية السعودية، وتاريخ البصرة والأحساء والقطيف (907ــــ 959هـ / 1501ـــ 1552م)، وتقييدات آل سعود على المخطوطات الأصلية في المكتبات الحكومية السعودية (1157 ـــ 1373هـ /1744 ـــ 1953م).

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