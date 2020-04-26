"الأرصاد".. تنبيهان للرياض أحدهما يبشّر بهطولات

المنطقة على موعد آخر مع حالة رياح نشطة وأتربة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، منطقة الرياض لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية تشمل عدة محافظات.

وأفادت الهيئة عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، بأن الحالة تشمل: الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفى والسليل والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر، وبدأت في الثامنة من مساء الجمعة وتنتهي اليوم في السابعة مساءً.

وأضافت أن المنطقة على موعد آخر مع حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بعدة محافظات بدأت في العاشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساء اليوم.