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اعترافاً بجهوده في برامجه.. "الخضيري" يحصد جائزة الإمارات للوقاية من الأمراض الوراثية

سلّمتها له وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي "المهيري" أثناء افتتاح مؤتمر الاضطرابات الجينية

حصل الدكتور حسن بن محمد الخضيري، استشاري النساء والولادة والطب التلطيفي بمركز الأورام بجامعة الملك سعود ومُعَد ومقدم برامج توعوية وتثقيفية في الإعلام الصحي، على جائزة الإمارات الدولية للوقاية من الأمراض الوراثية لعام ٢٠١٨، والتي تقدّمها جمعية الأمراض الوراثية في الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك اعترافاً من الجائزة بالجهود التي يقدّمها "الخضيري" في مجال التوعية والتثقيف الصحي؛ من خلال برامجه التلفزيونية "برنامج صحتي، وبرنامج المجلس الصحي"، والمقالات الصحية التي أسهمت في مسيرة التوعية والتثقيف الصحي.

وقد تَسَلم "الخضيري" الجائزة من مريم المهيري، وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء افتتاح المؤتمر الدولي السابع للاضطرابات الجينية، وجائزة الإمارات للحد من الاضطرابات الجينية ٢٠١٨ الذي أقيم برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، ووزير التسامح في الحكومة الاتحادية للإمارات العربية المتحدة.

وقدّم "الخضيري" بدوره الشكرَ والتقدير للقائمين على الجائزة، وفي مقدمتهم رئيسُ مجلس الإدارة ومؤسس "جمعية الإمارات للأمراض الجينية" مريم مطر؛ متمنياً للجميع النجاح والتوفيق.

يُذكر أن الدكتور حسن الخضيري يعمل استشاري نساء وولادة وطب تلطيفي بمركز الأورام بجامعة الملك سعود، ومعداً ومقدماً لبرنامج المجلس الصحي بقناة "٢٤ العايلة"، وسبَق له إعداد وتقديم برنامج "صحتي" بالقناة الثقافية السعودية لسبع سنوات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعترافاً بجهوده في برامجه.. "الخضيري" يحصد جائزة الإمارات للوقاية من الأمراض الوراثية
سبق

حصل الدكتور حسن بن محمد الخضيري، استشاري النساء والولادة والطب التلطيفي بمركز الأورام بجامعة الملك سعود ومُعَد ومقدم برامج توعوية وتثقيفية في الإعلام الصحي، على جائزة الإمارات الدولية للوقاية من الأمراض الوراثية لعام ٢٠١٨، والتي تقدّمها جمعية الأمراض الوراثية في الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك اعترافاً من الجائزة بالجهود التي يقدّمها "الخضيري" في مجال التوعية والتثقيف الصحي؛ من خلال برامجه التلفزيونية "برنامج صحتي، وبرنامج المجلس الصحي"، والمقالات الصحية التي أسهمت في مسيرة التوعية والتثقيف الصحي.

وقد تَسَلم "الخضيري" الجائزة من مريم المهيري، وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء افتتاح المؤتمر الدولي السابع للاضطرابات الجينية، وجائزة الإمارات للحد من الاضطرابات الجينية ٢٠١٨ الذي أقيم برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، ووزير التسامح في الحكومة الاتحادية للإمارات العربية المتحدة.

وقدّم "الخضيري" بدوره الشكرَ والتقدير للقائمين على الجائزة، وفي مقدمتهم رئيسُ مجلس الإدارة ومؤسس "جمعية الإمارات للأمراض الجينية" مريم مطر؛ متمنياً للجميع النجاح والتوفيق.

يُذكر أن الدكتور حسن الخضيري يعمل استشاري نساء وولادة وطب تلطيفي بمركز الأورام بجامعة الملك سعود، ومعداً ومقدماً لبرنامج المجلس الصحي بقناة "٢٤ العايلة"، وسبَق له إعداد وتقديم برنامج "صحتي" بالقناة الثقافية السعودية لسبع سنوات.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
09:49 AM

اعترافاً بجهوده في برامجه.. "الخضيري" يحصد جائزة الإمارات للوقاية من الأمراض الوراثية

سلّمتها له وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي "المهيري" أثناء افتتاح مؤتمر الاضطرابات الجينية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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حصل الدكتور حسن بن محمد الخضيري، استشاري النساء والولادة والطب التلطيفي بمركز الأورام بجامعة الملك سعود ومُعَد ومقدم برامج توعوية وتثقيفية في الإعلام الصحي، على جائزة الإمارات الدولية للوقاية من الأمراض الوراثية لعام ٢٠١٨، والتي تقدّمها جمعية الأمراض الوراثية في الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك اعترافاً من الجائزة بالجهود التي يقدّمها "الخضيري" في مجال التوعية والتثقيف الصحي؛ من خلال برامجه التلفزيونية "برنامج صحتي، وبرنامج المجلس الصحي"، والمقالات الصحية التي أسهمت في مسيرة التوعية والتثقيف الصحي.

وقد تَسَلم "الخضيري" الجائزة من مريم المهيري، وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء افتتاح المؤتمر الدولي السابع للاضطرابات الجينية، وجائزة الإمارات للحد من الاضطرابات الجينية ٢٠١٨ الذي أقيم برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، ووزير التسامح في الحكومة الاتحادية للإمارات العربية المتحدة.

وقدّم "الخضيري" بدوره الشكرَ والتقدير للقائمين على الجائزة، وفي مقدمتهم رئيسُ مجلس الإدارة ومؤسس "جمعية الإمارات للأمراض الجينية" مريم مطر؛ متمنياً للجميع النجاح والتوفيق.

يُذكر أن الدكتور حسن الخضيري يعمل استشاري نساء وولادة وطب تلطيفي بمركز الأورام بجامعة الملك سعود، ومعداً ومقدماً لبرنامج المجلس الصحي بقناة "٢٤ العايلة"، وسبَق له إعداد وتقديم برنامج "صحتي" بالقناة الثقافية السعودية لسبع سنوات.

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