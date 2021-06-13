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32 حالة كل ساعة.. الرياض تسجِّل 15700 إصابة بكورونا خلال 20 يومًا

سجَّلت نحو 25% من العدد الكلي في جميع المناطق بـ 31 ألف إصابة

كشفت الإحصاءات المسجَّلة عن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الرياض خلال الـ 20 يومًا الماضية، أي منذ أول أيام العيد حتى أمس الجمعة، وهو 15700 إصابة مؤكدة بالفيروس، أي ما يعادل 32 حالة كل ساعة.

يأتي هذا فيما تخطى العدد الإجمالي في الرياض منذ تسجيل أول حالة في الثاني من مارس الـ 31 ألف مصاب؛ وهو ما يشكل نحو 25 % من العدد الكلي في جميع المناطق البالغ 119942 حالة.

وكان العدد قد بدأ بالتزايد خلال الفترة الماضية من شهر شوال حتى سجَّل أمس 1584 حالة؛ الأمر الذي جعل وزارة الصحة تصفه بـ"المقلق" تزامنًا مع ارتفاع الحالات الحرجة أيضًا في كل من "جدة والرياض".

وجاءت الأرقام في "الرياض" على النحو الآتي: عدد الإصابات 31134، عدد التعافي 18341، عدد الحالات النشطة 12698، عدد الوفيات 95.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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32 حالة كل ساعة.. الرياض تسجِّل 15700 إصابة بكورونا خلال 20 يومًا
سبق

كشفت الإحصاءات المسجَّلة عن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الرياض خلال الـ 20 يومًا الماضية، أي منذ أول أيام العيد حتى أمس الجمعة، وهو 15700 إصابة مؤكدة بالفيروس، أي ما يعادل 32 حالة كل ساعة.

يأتي هذا فيما تخطى العدد الإجمالي في الرياض منذ تسجيل أول حالة في الثاني من مارس الـ 31 ألف مصاب؛ وهو ما يشكل نحو 25 % من العدد الكلي في جميع المناطق البالغ 119942 حالة.

وكان العدد قد بدأ بالتزايد خلال الفترة الماضية من شهر شوال حتى سجَّل أمس 1584 حالة؛ الأمر الذي جعل وزارة الصحة تصفه بـ"المقلق" تزامنًا مع ارتفاع الحالات الحرجة أيضًا في كل من "جدة والرياض".

وجاءت الأرقام في "الرياض" على النحو الآتي: عدد الإصابات 31134، عدد التعافي 18341، عدد الحالات النشطة 12698، عدد الوفيات 95.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
12:20 AM

32 حالة كل ساعة.. الرياض تسجِّل 15700 إصابة بكورونا خلال 20 يومًا

سجَّلت نحو 25% من العدد الكلي في جميع المناطق بـ 31 ألف إصابة

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قاسم الخبراني - الرياض
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كشفت الإحصاءات المسجَّلة عن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الرياض خلال الـ 20 يومًا الماضية، أي منذ أول أيام العيد حتى أمس الجمعة، وهو 15700 إصابة مؤكدة بالفيروس، أي ما يعادل 32 حالة كل ساعة.

يأتي هذا فيما تخطى العدد الإجمالي في الرياض منذ تسجيل أول حالة في الثاني من مارس الـ 31 ألف مصاب؛ وهو ما يشكل نحو 25 % من العدد الكلي في جميع المناطق البالغ 119942 حالة.

وكان العدد قد بدأ بالتزايد خلال الفترة الماضية من شهر شوال حتى سجَّل أمس 1584 حالة؛ الأمر الذي جعل وزارة الصحة تصفه بـ"المقلق" تزامنًا مع ارتفاع الحالات الحرجة أيضًا في كل من "جدة والرياض".

وجاءت الأرقام في "الرياض" على النحو الآتي: عدد الإصابات 31134، عدد التعافي 18341، عدد الحالات النشطة 12698، عدد الوفيات 95.

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