النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8381.97 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.6 مليارات ريال لأكثر من 116 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 21.78 نقطة ليقفل عند مستوى 8381.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 116 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنابيب السعودية، وصافولا، وبوبا العربية، وبوان، والتعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: معادن، والجوف، وباتك، والمراكز، ودور فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.55%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، والجزيرة، والمراكز هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، ومعادن هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 50.88 نقطة ليقفل عند مستوى 3413.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 26 ألف سهم تقاسمتها 72 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8381.97 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 21.78 نقطة ليقفل عند مستوى 8381.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 116 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنابيب السعودية، وصافولا، وبوبا العربية، وبوان، والتعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: معادن، والجوف، وباتك، والمراكز، ودور فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.55%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، والجزيرة، والمراكز هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، ومعادن هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 50.88 نقطة ليقفل عند مستوى 3413.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 26 ألف سهم تقاسمتها 72 صفقة.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
04:40 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8381.97 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.6 مليارات ريال لأكثر من 116 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
387

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 21.78 نقطة ليقفل عند مستوى 8381.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 116 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنابيب السعودية، وصافولا، وبوبا العربية، وبوان، والتعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: معادن، والجوف، وباتك، والمراكز، ودور فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.55%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، والجزيرة، والمراكز هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، ومعادن هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 50.88 نقطة ليقفل عند مستوى 3413.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 26 ألف سهم تقاسمتها 72 صفقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,958
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,880
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,167
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,509

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة