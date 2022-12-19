"الوفاق الليبية" توافق على مذكرة التعاون الأمني والعسكري مع تركيا

رغم إثارتها لاعتراض عدد من الدول في حوض المتوسط

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم (الخميس)، الموافقة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا.

وأوضحت حكومة الوفاق في بيان أوردته "رويترز"، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا استثنائيًّا في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، لاستعراض مستجدّات الأوضاع محليًّا ودوليًّا.

وأضافت أن المجلس وافق بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا، الموقعة في 27 نوفمبر الماضي.