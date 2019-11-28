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تفاهم متجذر.. العلاقات بين الرياض وأبو ظبي بدأت قبل تأسيس الإمارات

احتفاء المملكة بالشيخ زايد آل نهيان سبَق إعلانَ الدولة

بمناسبة الزيارة الرسمية الحالية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، التي بدأها أمس؛ نشرت "دارة الملك عبدالعزيز" عبر حسابها في "تويتر"، اليوم (الخميس)، صورة من عدد صحيفة "أم القرى"، الذي ضم خبر استقبال الملك فيصل بن عبدالعزيز للشيخ زايد آل نهيان بقصر الرئاسة في الرياض ١٩٧٠م، وحمل عنوان "الاحتفاء بضيف المملكة عظمة حاكم أبو ظبي".

اللافت فيما نشرته "الدارة"، هو إشارتها إلى تجذر العلاقات السعودية الإماراتية، التي بدأت قبل تأسيس دولة الإمارات رسميًّا في 2 ديسمبر 1971؛ في حين أن استقبال الملك فيصل بن عبدالعزيز للشيخ زايد آل نهيان كان في الثامن من مايو 1970، أي قبل إعلان تأسيس الإمارات بنحو عام تقريبًا؛ وهو ما يعني أن التفاهم بين الطرفين يمتد إلى فترات زمنية مبكرة.

دارة الملك عبدالعزيز ولي العهد في الإمارات زيارة ولي العهد للإمارات 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاهم متجذر.. العلاقات بين الرياض وأبو ظبي بدأت قبل تأسيس الإمارات
سبق

بمناسبة الزيارة الرسمية الحالية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، التي بدأها أمس؛ نشرت "دارة الملك عبدالعزيز" عبر حسابها في "تويتر"، اليوم (الخميس)، صورة من عدد صحيفة "أم القرى"، الذي ضم خبر استقبال الملك فيصل بن عبدالعزيز للشيخ زايد آل نهيان بقصر الرئاسة في الرياض ١٩٧٠م، وحمل عنوان "الاحتفاء بضيف المملكة عظمة حاكم أبو ظبي".

اللافت فيما نشرته "الدارة"، هو إشارتها إلى تجذر العلاقات السعودية الإماراتية، التي بدأت قبل تأسيس دولة الإمارات رسميًّا في 2 ديسمبر 1971؛ في حين أن استقبال الملك فيصل بن عبدالعزيز للشيخ زايد آل نهيان كان في الثامن من مايو 1970، أي قبل إعلان تأسيس الإمارات بنحو عام تقريبًا؛ وهو ما يعني أن التفاهم بين الطرفين يمتد إلى فترات زمنية مبكرة.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
01:46 PM

تفاهم متجذر.. العلاقات بين الرياض وأبو ظبي بدأت قبل تأسيس الإمارات

احتفاء المملكة بالشيخ زايد آل نهيان سبَق إعلانَ الدولة

A A A
محمد صبح - الرياض
2
1,122

بمناسبة الزيارة الرسمية الحالية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، التي بدأها أمس؛ نشرت "دارة الملك عبدالعزيز" عبر حسابها في "تويتر"، اليوم (الخميس)، صورة من عدد صحيفة "أم القرى"، الذي ضم خبر استقبال الملك فيصل بن عبدالعزيز للشيخ زايد آل نهيان بقصر الرئاسة في الرياض ١٩٧٠م، وحمل عنوان "الاحتفاء بضيف المملكة عظمة حاكم أبو ظبي".

اللافت فيما نشرته "الدارة"، هو إشارتها إلى تجذر العلاقات السعودية الإماراتية، التي بدأت قبل تأسيس دولة الإمارات رسميًّا في 2 ديسمبر 1971؛ في حين أن استقبال الملك فيصل بن عبدالعزيز للشيخ زايد آل نهيان كان في الثامن من مايو 1970، أي قبل إعلان تأسيس الإمارات بنحو عام تقريبًا؛ وهو ما يعني أن التفاهم بين الطرفين يمتد إلى فترات زمنية مبكرة.

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