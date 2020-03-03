النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دراسة الـ80 عامًا تكشف: هذه هي "الخلطة السرية" للسعادة الإنسانية

أجراها علماء جامعة هارفارد على المئات منذ طفولتهم وحتى الشيخوخة

على الرغم من سعي الإنسان منذ القِدَم للبحث عن السعادة ومحاولته الحصول عليها على مدى تاريخ البشرية؛ لم يجد نتيجة شاملة للجميع، ولكن العلم كشَف ووضّح ما يحتاجه الإنسان ليكون سعيدًا.

ومن أجل التوصل إلى ما يحتاجه الإنسان ليشعر بالسعادة؛ أجرى علماء جامعة هارفارد دراسةً استمرت أكثر من 80 سنة، عن طبيعة هذه الحالة الشبحية مثل السعادة الإنسانية.

وخلال هذه السنوات الطويلة، كان الباحثون يطرحون على مئات المشتركين فيها منذ طفولتهم وحتى شيخوختهم، أسئلة بدائية عن حالتهم الصحية، وعن دراستهم وعملهم، والعلاقات العائلية، ونظرتهم إلى العالم. إضافة لهذا كان الباحثون يطرحون أسئلة عن المشتركين في الدراسة على أقاربهم؛ من أجل أن تكون الصورة كاملة وموضوعية.

واستنادًا إلى المعلومات التي جمعها الباحثون خلال هذه السنوات الطويلة -وفق "روسيا اليوم"- توصلوا إلى استنتاج لا لبس فيه، وهو أن سعادة الإنسان يهبها له المحيطون به؛ الأقارب والأصدقاء والزملاء. والأهم ليس عددهم بل نوعيتهم وجودتهم؛ فإذا كان هناك الثقة الحب الصداقة الموثوقية الاستعداد للاعتماد على الآخر؛ فإن النظام العصبي للإنسان يرتاح، وتزول حالات التوتر، وينخفض الألم العاطفي وعدم الرضا. وبعبارة أخرى، يمكن اعتبار الشخص سعيدًا إذا كانت حياته مبنية وفق هذه الأسس والمبادئ.

ويمكن أن نضيف إلى استنتاج علماء جامعة هارفارد: للسعادة التامة، يحتاج الشخص في حالات معينة إلى الشعور بالحرية الداخلية والاستقلالية، ومعنى وجوده ومشاركته في بعض الأعمال الكبرى.

ويعتقد البعض خطأً، أن السلطة والأموال وقوتها وأحيانًا الترف والملذات، يمكن أن تجلب السعادة. ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، وهذا ما أثبته العلماء أيضًا في هذه الدراسة؛ فقد اتضح لهم أن مَن يملك السلطة والثراء؛ هم أكثر عُرضة للقلق والتهيج والخوف والرهاب والاكتئاب وغير ذلك؛ أي أن قلة الأموال ليس مشكلة كبيرة، إذا كان الشخص مُحاطًا بأشخاص جيدين يمكنه الاتكال عليهم، وهذا هو الغنى بعينه، وليس كثرة الأموال والحسابات المصرفية.

جامعة هارفارد السعادة الإنسانية

الرئيسية/ محطات

اعلان
دراسة الـ80 عامًا تكشف: هذه هي "الخلطة السرية" للسعادة الإنسانية
سبق

على الرغم من سعي الإنسان منذ القِدَم للبحث عن السعادة ومحاولته الحصول عليها على مدى تاريخ البشرية؛ لم يجد نتيجة شاملة للجميع، ولكن العلم كشَف ووضّح ما يحتاجه الإنسان ليكون سعيدًا.

ومن أجل التوصل إلى ما يحتاجه الإنسان ليشعر بالسعادة؛ أجرى علماء جامعة هارفارد دراسةً استمرت أكثر من 80 سنة، عن طبيعة هذه الحالة الشبحية مثل السعادة الإنسانية.

وخلال هذه السنوات الطويلة، كان الباحثون يطرحون على مئات المشتركين فيها منذ طفولتهم وحتى شيخوختهم، أسئلة بدائية عن حالتهم الصحية، وعن دراستهم وعملهم، والعلاقات العائلية، ونظرتهم إلى العالم. إضافة لهذا كان الباحثون يطرحون أسئلة عن المشتركين في الدراسة على أقاربهم؛ من أجل أن تكون الصورة كاملة وموضوعية.

واستنادًا إلى المعلومات التي جمعها الباحثون خلال هذه السنوات الطويلة -وفق "روسيا اليوم"- توصلوا إلى استنتاج لا لبس فيه، وهو أن سعادة الإنسان يهبها له المحيطون به؛ الأقارب والأصدقاء والزملاء. والأهم ليس عددهم بل نوعيتهم وجودتهم؛ فإذا كان هناك الثقة الحب الصداقة الموثوقية الاستعداد للاعتماد على الآخر؛ فإن النظام العصبي للإنسان يرتاح، وتزول حالات التوتر، وينخفض الألم العاطفي وعدم الرضا. وبعبارة أخرى، يمكن اعتبار الشخص سعيدًا إذا كانت حياته مبنية وفق هذه الأسس والمبادئ.

ويمكن أن نضيف إلى استنتاج علماء جامعة هارفارد: للسعادة التامة، يحتاج الشخص في حالات معينة إلى الشعور بالحرية الداخلية والاستقلالية، ومعنى وجوده ومشاركته في بعض الأعمال الكبرى.

ويعتقد البعض خطأً، أن السلطة والأموال وقوتها وأحيانًا الترف والملذات، يمكن أن تجلب السعادة. ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، وهذا ما أثبته العلماء أيضًا في هذه الدراسة؛ فقد اتضح لهم أن مَن يملك السلطة والثراء؛ هم أكثر عُرضة للقلق والتهيج والخوف والرهاب والاكتئاب وغير ذلك؛ أي أن قلة الأموال ليس مشكلة كبيرة، إذا كان الشخص مُحاطًا بأشخاص جيدين يمكنه الاتكال عليهم، وهذا هو الغنى بعينه، وليس كثرة الأموال والحسابات المصرفية.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
09:37 AM

دراسة الـ80 عامًا تكشف: هذه هي "الخلطة السرية" للسعادة الإنسانية

أجراها علماء جامعة هارفارد على المئات منذ طفولتهم وحتى الشيخوخة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,143

على الرغم من سعي الإنسان منذ القِدَم للبحث عن السعادة ومحاولته الحصول عليها على مدى تاريخ البشرية؛ لم يجد نتيجة شاملة للجميع، ولكن العلم كشَف ووضّح ما يحتاجه الإنسان ليكون سعيدًا.

ومن أجل التوصل إلى ما يحتاجه الإنسان ليشعر بالسعادة؛ أجرى علماء جامعة هارفارد دراسةً استمرت أكثر من 80 سنة، عن طبيعة هذه الحالة الشبحية مثل السعادة الإنسانية.

وخلال هذه السنوات الطويلة، كان الباحثون يطرحون على مئات المشتركين فيها منذ طفولتهم وحتى شيخوختهم، أسئلة بدائية عن حالتهم الصحية، وعن دراستهم وعملهم، والعلاقات العائلية، ونظرتهم إلى العالم. إضافة لهذا كان الباحثون يطرحون أسئلة عن المشتركين في الدراسة على أقاربهم؛ من أجل أن تكون الصورة كاملة وموضوعية.

واستنادًا إلى المعلومات التي جمعها الباحثون خلال هذه السنوات الطويلة -وفق "روسيا اليوم"- توصلوا إلى استنتاج لا لبس فيه، وهو أن سعادة الإنسان يهبها له المحيطون به؛ الأقارب والأصدقاء والزملاء. والأهم ليس عددهم بل نوعيتهم وجودتهم؛ فإذا كان هناك الثقة الحب الصداقة الموثوقية الاستعداد للاعتماد على الآخر؛ فإن النظام العصبي للإنسان يرتاح، وتزول حالات التوتر، وينخفض الألم العاطفي وعدم الرضا. وبعبارة أخرى، يمكن اعتبار الشخص سعيدًا إذا كانت حياته مبنية وفق هذه الأسس والمبادئ.

ويمكن أن نضيف إلى استنتاج علماء جامعة هارفارد: للسعادة التامة، يحتاج الشخص في حالات معينة إلى الشعور بالحرية الداخلية والاستقلالية، ومعنى وجوده ومشاركته في بعض الأعمال الكبرى.

ويعتقد البعض خطأً، أن السلطة والأموال وقوتها وأحيانًا الترف والملذات، يمكن أن تجلب السعادة. ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، وهذا ما أثبته العلماء أيضًا في هذه الدراسة؛ فقد اتضح لهم أن مَن يملك السلطة والثراء؛ هم أكثر عُرضة للقلق والتهيج والخوف والرهاب والاكتئاب وغير ذلك؛ أي أن قلة الأموال ليس مشكلة كبيرة، إذا كان الشخص مُحاطًا بأشخاص جيدين يمكنه الاتكال عليهم، وهذا هو الغنى بعينه، وليس كثرة الأموال والحسابات المصرفية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,950
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,709
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,881
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,098

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة