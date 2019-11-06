النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم جدة" يُطلق أول نادٍ مدرسي للشعر العربي.. وهذه أهدافه

لترسيخ ودعم اللغة وتعزيزها في نفوس الطلاب

دشن مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة ماجد القحطاني؛ "نادي الشعر العربي" بالمدرسة النموذجية الرابعة الابتدائية، وذلك ضمن الشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف.

ووصف "القحطاني" النادي، بأنه انطلاقة طموح لتأسيس أكثر من 100 نادٍ للشعر العربي في مختلف مدارس تعليم جدة؛ ترسيخًا ودعمًا للغة العربية، وتعزيزًا لها في نفوس الطلاب، وبما يتَّسق مع موضوع ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة للعام الحالي (كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟).

ويأتي إطلاق نادي الشعر العربي بالمدرسة النموذجية الرابعة؛ تحقيقًا لأهداف إنشاء أكاديمية الشعر العربي، من خلال رعاية الشعر ودعمه عبر تنمية المواهب والإبداعات الشعرية لدى الطلاب، وتعزيزًا لدور القصيدة في الثقافة العربية المعاصرة.

كما تأتي انطلاقة النادي دعمًا للبرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات، وتوثيق الظاهرة الشعرية العربية المتفرّدة بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية الأصيلة.

تعليم جدة نادي الشعر العربي

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"تعليم جدة" يُطلق أول نادٍ مدرسي للشعر العربي.. وهذه أهدافه
سبق

دشن مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة ماجد القحطاني؛ "نادي الشعر العربي" بالمدرسة النموذجية الرابعة الابتدائية، وذلك ضمن الشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف.

ووصف "القحطاني" النادي، بأنه انطلاقة طموح لتأسيس أكثر من 100 نادٍ للشعر العربي في مختلف مدارس تعليم جدة؛ ترسيخًا ودعمًا للغة العربية، وتعزيزًا لها في نفوس الطلاب، وبما يتَّسق مع موضوع ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة للعام الحالي (كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟).

ويأتي إطلاق نادي الشعر العربي بالمدرسة النموذجية الرابعة؛ تحقيقًا لأهداف إنشاء أكاديمية الشعر العربي، من خلال رعاية الشعر ودعمه عبر تنمية المواهب والإبداعات الشعرية لدى الطلاب، وتعزيزًا لدور القصيدة في الثقافة العربية المعاصرة.

كما تأتي انطلاقة النادي دعمًا للبرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات، وتوثيق الظاهرة الشعرية العربية المتفرّدة بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية الأصيلة.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
04:13 PM

"تعليم جدة" يُطلق أول نادٍ مدرسي للشعر العربي.. وهذه أهدافه

لترسيخ ودعم اللغة وتعزيزها في نفوس الطلاب

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
459

دشن مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة ماجد القحطاني؛ "نادي الشعر العربي" بالمدرسة النموذجية الرابعة الابتدائية، وذلك ضمن الشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف.

ووصف "القحطاني" النادي، بأنه انطلاقة طموح لتأسيس أكثر من 100 نادٍ للشعر العربي في مختلف مدارس تعليم جدة؛ ترسيخًا ودعمًا للغة العربية، وتعزيزًا لها في نفوس الطلاب، وبما يتَّسق مع موضوع ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة للعام الحالي (كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟).

ويأتي إطلاق نادي الشعر العربي بالمدرسة النموذجية الرابعة؛ تحقيقًا لأهداف إنشاء أكاديمية الشعر العربي، من خلال رعاية الشعر ودعمه عبر تنمية المواهب والإبداعات الشعرية لدى الطلاب، وتعزيزًا لدور القصيدة في الثقافة العربية المعاصرة.

كما تأتي انطلاقة النادي دعمًا للبرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات، وتوثيق الظاهرة الشعرية العربية المتفرّدة بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية الأصيلة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,797
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,996
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,401
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,639

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة