"تعليم جدة" يُطلق أول نادٍ مدرسي للشعر العربي.. وهذه أهدافه

لترسيخ ودعم اللغة وتعزيزها في نفوس الطلاب

دشن مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة ماجد القحطاني؛ "نادي الشعر العربي" بالمدرسة النموذجية الرابعة الابتدائية، وذلك ضمن الشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف.



ووصف "القحطاني" النادي، بأنه انطلاقة طموح لتأسيس أكثر من 100 نادٍ للشعر العربي في مختلف مدارس تعليم جدة؛ ترسيخًا ودعمًا للغة العربية، وتعزيزًا لها في نفوس الطلاب، وبما يتَّسق مع موضوع ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة للعام الحالي (كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟).



ويأتي إطلاق نادي الشعر العربي بالمدرسة النموذجية الرابعة؛ تحقيقًا لأهداف إنشاء أكاديمية الشعر العربي، من خلال رعاية الشعر ودعمه عبر تنمية المواهب والإبداعات الشعرية لدى الطلاب، وتعزيزًا لدور القصيدة في الثقافة العربية المعاصرة.



كما تأتي انطلاقة النادي دعمًا للبرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات، وتوثيق الظاهرة الشعرية العربية المتفرّدة بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية الأصيلة.