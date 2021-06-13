وذكرت مؤسسة الموانئ الكويتية، أن عمليات دخول السفن وخروجها توقفت في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة عند الساعة الثامنة صباحاً، مفيدةً بأن التوقف كان بسبب زيادة سرعة الرياح عن 30 عقدة (نحو 55 كيلو متراً) في الساعة وارتفاع الأمواج.

أوقفت الكويت حركة الملاحة البحرية في ثلاثة موانئ -مؤقتاً- بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

الكويت.. توقف الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب التقلبات الجوية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-13 أوقفت الكويت حركة الملاحة البحرية في ثلاثة موانئ -مؤقتاً- بسبب تقلبات الأحوال الجوية. وذكرت مؤسسة الموانئ الكويتية، أن عمليات دخول السفن وخروجها توقفت في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة عند الساعة الثامنة صباحاً، مفيدةً بأن التوقف كان بسبب زيادة سرعة الرياح عن 30 عقدة (نحو 55 كيلو متراً) في الساعة وارتفاع الأمواج.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 01:31 PM

الكويت.. توقف الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب التقلبات الجوية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة منذ الساعة الثامنة صباحاً





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أوقفت الكويت حركة الملاحة البحرية في ثلاثة موانئ -مؤقتاً- بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وذكرت مؤسسة الموانئ الكويتية، أن عمليات دخول السفن وخروجها توقفت في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة عند الساعة الثامنة صباحاً، مفيدةً بأن التوقف كان بسبب زيادة سرعة الرياح عن 30 عقدة (نحو 55 كيلو متراً) في الساعة وارتفاع الأمواج.