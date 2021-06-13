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الكويت.. توقف الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب التقلبات الجوية

في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة منذ الساعة الثامنة صباحاً

أوقفت الكويت حركة الملاحة البحرية في ثلاثة موانئ -مؤقتاً- بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وذكرت مؤسسة الموانئ الكويتية، أن عمليات دخول السفن وخروجها توقفت في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة عند الساعة الثامنة صباحاً، مفيدةً بأن التوقف كان بسبب زيادة سرعة الرياح عن 30 عقدة (نحو 55 كيلو متراً) في الساعة وارتفاع الأمواج.

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الكويت.. توقف الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب التقلبات الجوية
سبق

أوقفت الكويت حركة الملاحة البحرية في ثلاثة موانئ -مؤقتاً- بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وذكرت مؤسسة الموانئ الكويتية، أن عمليات دخول السفن وخروجها توقفت في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة عند الساعة الثامنة صباحاً، مفيدةً بأن التوقف كان بسبب زيادة سرعة الرياح عن 30 عقدة (نحو 55 كيلو متراً) في الساعة وارتفاع الأمواج.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
01:31 PM

الكويت.. توقف الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب التقلبات الجوية

في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة منذ الساعة الثامنة صباحاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أوقفت الكويت حركة الملاحة البحرية في ثلاثة موانئ -مؤقتاً- بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وذكرت مؤسسة الموانئ الكويتية، أن عمليات دخول السفن وخروجها توقفت في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة عند الساعة الثامنة صباحاً، مفيدةً بأن التوقف كان بسبب زيادة سرعة الرياح عن 30 عقدة (نحو 55 كيلو متراً) في الساعة وارتفاع الأمواج.

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