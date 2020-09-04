النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 822 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1099 خلال الـ24 ساعة الماضية

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال للخارج

باستغلال طرق غير نظامية عبر حسابات تجارية فردية لمواطنين

أعلن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من (9) مقيمين، (3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية، وشخص من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من الجنسية التركية، أعمارهم في العقدين الثالث والخامس).

وقال "الكريديس": المتهمون امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين، مقابل عمولات مالية، وضُبِط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيمة (1.036.182) ريالًا.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم؛ أقروا بما نُسِب إليهم، وتم توقيفهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال للخارج
سبق

أعلن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من (9) مقيمين، (3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية، وشخص من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من الجنسية التركية، أعمارهم في العقدين الثالث والخامس).

وقال "الكريديس": المتهمون امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين، مقابل عمولات مالية، وضُبِط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيمة (1.036.182) ريالًا.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم؛ أقروا بما نُسِب إليهم، وتم توقيفهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
04:37 PM

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال للخارج

باستغلال طرق غير نظامية عبر حسابات تجارية فردية لمواطنين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
2,515

أعلن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من (9) مقيمين، (3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية، وشخص من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من الجنسية التركية، أعمارهم في العقدين الثالث والخامس).

وقال "الكريديس": المتهمون امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين، مقابل عمولات مالية، وضُبِط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيمة (1.036.182) ريالًا.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم؛ أقروا بما نُسِب إليهم، وتم توقيفهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,567
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,079
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,229

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة