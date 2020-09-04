شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال للخارج

باستغلال طرق غير نظامية عبر حسابات تجارية فردية لمواطنين

أعلن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من (9) مقيمين، (3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية، وشخص من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من الجنسية التركية، أعمارهم في العقدين الثالث والخامس).

وقال "الكريديس": المتهمون امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين، مقابل عمولات مالية، وضُبِط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيمة (1.036.182) ريالًا.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم؛ أقروا بما نُسِب إليهم، وتم توقيفهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.