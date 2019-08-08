النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التحالف" يعترض ويسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقها "الحوثي" من "عمران"

"المالكي": استمرار محاولات المليشيا لإطلاق الطائرات بدون طيار تعبر عن إفلاسها ونهجها اللاأخلاقي

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي، أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين، وتعكس وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التحالف" يعترض ويسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقها "الحوثي" من "عمران"
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي، أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين، وتعكس وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
09:14 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
12:06 AM

"التحالف" يعترض ويسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقها "الحوثي" من "عمران"

"المالكي": استمرار محاولات المليشيا لإطلاق الطائرات بدون طيار تعبر عن إفلاسها ونهجها اللاأخلاقي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
12,089

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي، أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين، وتعكس وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,604
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,608
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,625
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,712

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة