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شفاء 204 حالات كورونا جديدة في الكويت

ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4885

سجّلت الكويت اليوم، 204 حالات شفاء لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 4885 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها، أن "التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

الكويت فيروس كورونا الجديد

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شفاء 204 حالات كورونا جديدة في الكويت
سبق

سجّلت الكويت اليوم، 204 حالات شفاء لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 4885 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها، أن "التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
01:17 PM

شفاء 204 حالات كورونا جديدة في الكويت

ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4885

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الكويت اليوم، 204 حالات شفاء لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 4885 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها، أن "التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

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