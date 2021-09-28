النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 50 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 53 خلال الـ24 ساعة الماضية

مدير تعليم جدة يدشّن فعاليات اليوم العالمي للمعلم الخميس المقبل

2000 هدية ورسائل نصية وفعاليات متنوعة تحت شعار "كلنا نقدّرك"

يدشّن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي؛ مساء الخميس القادم، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم التي تنفذها جمعية المبادرات المتميزة "غير الربحية" تحت شعار "كلنا نقدّرك" بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورجال أعمال والمعلمين والطلاب بأحد المراكز بجدة.

وقدم المسعودي؛ الشكر لجمعية المبادرات المتميزة على مبادراتها المجتمعية السامية وتقديرها لجهود المعلمين والمعلمات الذين يستحقون التقدير نظير دورهم المحوري في تنمية المجتمع.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الجمعية أسامة الخريجي؛ أن الفعاليات ستقام خلال الفترة من ٣٠ سبتمبر الجاري حتى الخامس من أكتوبر القادم وتشتمل على مبادرتين لتكريم وتقدير نخبة من المعلمين والمعلمات من تعليم جدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر في كل عام بالتعاون والشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، مضيفاً أن الهدف من المبادرة هو إبراز أهمية دور المعلمين والمعلمات في تنمية مجتمعاتهم وتربية النشء وإعداد أجيال المستقبل وسواعد الغد الذين ينتظر منهم وطنهم الكثير ولن يتحقق ذلك، لولا توفيق الله، ثم جهود وعطاء المعلمين والمعلمات الذين يؤدون رسالة سامية ويستحقون عليها كل تقدير وعرفان.

وأشار الخريجي؛ إلى أن المبادرتين ستشملان توزيع ٢٠٠٠ هدية لمجموعة من المعلمات في مدارسهن وكذلك تنظيم فعاليات بأحد المراكز التجارية الشهيرة بجدة للتوعية باليوم العالمي للمعلم وتعريف المجتمع بتلك الفعاليات من خلال الإعلان عبر شاشات الميادين الكبرى وبث الفعاليات عبر أثير الإذاعة إضافة لإرسال ١٠٠ ألف رسالة نصية للمعلمين والمعلمات عن تلك الفعاليات وإطلاق مسابقة السؤال اليومي وإقامة مرسم بالألوان للأطفال وارتداء المشاركين في تلك الفعاليات قبّعات تحمل شعار "كلنا نقدّرك" وكذلك تنظيم جولة لدراجة تحمل ذات الشعار وتطوف به شوارع جدة.

جدير بالذكر أن جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز هي من إحدى وأميز مبادرات الجمعية وحققت نجاحات كبيرة ولا تزال تواصل دورتها للعام الثامن على التوالي، حيث سيقام حفل نسختها الثامنة لهذا العام في الخامس من أكتوبر القادم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير تعليم جدة يدشّن فعاليات اليوم العالمي للمعلم الخميس المقبل
سبق

يدشّن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي؛ مساء الخميس القادم، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم التي تنفذها جمعية المبادرات المتميزة "غير الربحية" تحت شعار "كلنا نقدّرك" بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورجال أعمال والمعلمين والطلاب بأحد المراكز بجدة.

وقدم المسعودي؛ الشكر لجمعية المبادرات المتميزة على مبادراتها المجتمعية السامية وتقديرها لجهود المعلمين والمعلمات الذين يستحقون التقدير نظير دورهم المحوري في تنمية المجتمع.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الجمعية أسامة الخريجي؛ أن الفعاليات ستقام خلال الفترة من ٣٠ سبتمبر الجاري حتى الخامس من أكتوبر القادم وتشتمل على مبادرتين لتكريم وتقدير نخبة من المعلمين والمعلمات من تعليم جدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر في كل عام بالتعاون والشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، مضيفاً أن الهدف من المبادرة هو إبراز أهمية دور المعلمين والمعلمات في تنمية مجتمعاتهم وتربية النشء وإعداد أجيال المستقبل وسواعد الغد الذين ينتظر منهم وطنهم الكثير ولن يتحقق ذلك، لولا توفيق الله، ثم جهود وعطاء المعلمين والمعلمات الذين يؤدون رسالة سامية ويستحقون عليها كل تقدير وعرفان.

وأشار الخريجي؛ إلى أن المبادرتين ستشملان توزيع ٢٠٠٠ هدية لمجموعة من المعلمات في مدارسهن وكذلك تنظيم فعاليات بأحد المراكز التجارية الشهيرة بجدة للتوعية باليوم العالمي للمعلم وتعريف المجتمع بتلك الفعاليات من خلال الإعلان عبر شاشات الميادين الكبرى وبث الفعاليات عبر أثير الإذاعة إضافة لإرسال ١٠٠ ألف رسالة نصية للمعلمين والمعلمات عن تلك الفعاليات وإطلاق مسابقة السؤال اليومي وإقامة مرسم بالألوان للأطفال وارتداء المشاركين في تلك الفعاليات قبّعات تحمل شعار "كلنا نقدّرك" وكذلك تنظيم جولة لدراجة تحمل ذات الشعار وتطوف به شوارع جدة.

جدير بالذكر أن جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز هي من إحدى وأميز مبادرات الجمعية وحققت نجاحات كبيرة ولا تزال تواصل دورتها للعام الثامن على التوالي، حيث سيقام حفل نسختها الثامنة لهذا العام في الخامس من أكتوبر القادم.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
01:43 PM

مدير تعليم جدة يدشّن فعاليات اليوم العالمي للمعلم الخميس المقبل

2000 هدية ورسائل نصية وفعاليات متنوعة تحت شعار "كلنا نقدّرك"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
99

يدشّن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي؛ مساء الخميس القادم، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم التي تنفذها جمعية المبادرات المتميزة "غير الربحية" تحت شعار "كلنا نقدّرك" بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورجال أعمال والمعلمين والطلاب بأحد المراكز بجدة.

وقدم المسعودي؛ الشكر لجمعية المبادرات المتميزة على مبادراتها المجتمعية السامية وتقديرها لجهود المعلمين والمعلمات الذين يستحقون التقدير نظير دورهم المحوري في تنمية المجتمع.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الجمعية أسامة الخريجي؛ أن الفعاليات ستقام خلال الفترة من ٣٠ سبتمبر الجاري حتى الخامس من أكتوبر القادم وتشتمل على مبادرتين لتكريم وتقدير نخبة من المعلمين والمعلمات من تعليم جدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر في كل عام بالتعاون والشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، مضيفاً أن الهدف من المبادرة هو إبراز أهمية دور المعلمين والمعلمات في تنمية مجتمعاتهم وتربية النشء وإعداد أجيال المستقبل وسواعد الغد الذين ينتظر منهم وطنهم الكثير ولن يتحقق ذلك، لولا توفيق الله، ثم جهود وعطاء المعلمين والمعلمات الذين يؤدون رسالة سامية ويستحقون عليها كل تقدير وعرفان.

وأشار الخريجي؛ إلى أن المبادرتين ستشملان توزيع ٢٠٠٠ هدية لمجموعة من المعلمات في مدارسهن وكذلك تنظيم فعاليات بأحد المراكز التجارية الشهيرة بجدة للتوعية باليوم العالمي للمعلم وتعريف المجتمع بتلك الفعاليات من خلال الإعلان عبر شاشات الميادين الكبرى وبث الفعاليات عبر أثير الإذاعة إضافة لإرسال ١٠٠ ألف رسالة نصية للمعلمين والمعلمات عن تلك الفعاليات وإطلاق مسابقة السؤال اليومي وإقامة مرسم بالألوان للأطفال وارتداء المشاركين في تلك الفعاليات قبّعات تحمل شعار "كلنا نقدّرك" وكذلك تنظيم جولة لدراجة تحمل ذات الشعار وتطوف به شوارع جدة.

جدير بالذكر أن جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز هي من إحدى وأميز مبادرات الجمعية وحققت نجاحات كبيرة ولا تزال تواصل دورتها للعام الثامن على التوالي، حيث سيقام حفل نسختها الثامنة لهذا العام في الخامس من أكتوبر القادم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,024
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,758
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,346

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة