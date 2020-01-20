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وزير التعليم: لم نحدِّد الوقت المناسب للاختبارات النهائية في شهر رمضان

مشيرًا إلى احتمال إجراء الوزارة استفتاء لاستطلاع آراء الطلاب وأولياء الأمور

كشف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن الوزارة لم تحدد إلى الآن بداية وقت الاختبار في رمضان المقبل، مؤكدًا أن منظومة الوزارة لن تتردد في اختيار ما يناسب الطلاب وأولياء أمورهم، ويحقق لهم الاستقرار النفسي.

جاء ذلك في رده‫ على استفتاء برنامج في الصورة مع عبدالله المديفر الليلة عن الوقت المناسب للاختبارات النهائية في رمضان؟

وحصل توقيت الساعة السادسة صباحًا على أعلى نسبة تصويت بـ69 ٪.

وأضاف الوزير آل الشيخ: ربما تُجري الوزارة استفتاء على تحديد الوقت المناسب لبداية الاختبارات، لكنها سوف تستفيد في الوقت نفسه من هذه الاستفتاءات التي أجراها البرنامج وغيره من المنصات والمواقع الإلكترونية التي ستضيف قيمة كبيرة في اتخاذ القرار.

مؤكدًا أن المجتمع شريك أساسي في قرارات الوزارة.

وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ وقت الاختبار في رمضان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم: لم نحدِّد الوقت المناسب للاختبارات النهائية في شهر رمضان
سبق

كشف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن الوزارة لم تحدد إلى الآن بداية وقت الاختبار في رمضان المقبل، مؤكدًا أن منظومة الوزارة لن تتردد في اختيار ما يناسب الطلاب وأولياء أمورهم، ويحقق لهم الاستقرار النفسي.

جاء ذلك في رده‫ على استفتاء برنامج في الصورة مع عبدالله المديفر الليلة عن الوقت المناسب للاختبارات النهائية في رمضان؟

وحصل توقيت الساعة السادسة صباحًا على أعلى نسبة تصويت بـ69 ٪.

وأضاف الوزير آل الشيخ: ربما تُجري الوزارة استفتاء على تحديد الوقت المناسب لبداية الاختبارات، لكنها سوف تستفيد في الوقت نفسه من هذه الاستفتاءات التي أجراها البرنامج وغيره من المنصات والمواقع الإلكترونية التي ستضيف قيمة كبيرة في اتخاذ القرار.

مؤكدًا أن المجتمع شريك أساسي في قرارات الوزارة.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:33 PM

وزير التعليم: لم نحدِّد الوقت المناسب للاختبارات النهائية في شهر رمضان

مشيرًا إلى احتمال إجراء الوزارة استفتاء لاستطلاع آراء الطلاب وأولياء الأمور

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
16
16,862

كشف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن الوزارة لم تحدد إلى الآن بداية وقت الاختبار في رمضان المقبل، مؤكدًا أن منظومة الوزارة لن تتردد في اختيار ما يناسب الطلاب وأولياء أمورهم، ويحقق لهم الاستقرار النفسي.

جاء ذلك في رده‫ على استفتاء برنامج في الصورة مع عبدالله المديفر الليلة عن الوقت المناسب للاختبارات النهائية في رمضان؟

وحصل توقيت الساعة السادسة صباحًا على أعلى نسبة تصويت بـ69 ٪.

وأضاف الوزير آل الشيخ: ربما تُجري الوزارة استفتاء على تحديد الوقت المناسب لبداية الاختبارات، لكنها سوف تستفيد في الوقت نفسه من هذه الاستفتاءات التي أجراها البرنامج وغيره من المنصات والمواقع الإلكترونية التي ستضيف قيمة كبيرة في اتخاذ القرار.

مؤكدًا أن المجتمع شريك أساسي في قرارات الوزارة.

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