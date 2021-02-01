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البرازيل تسجّل 28 ألف إصابة جديدة بكورونا و305 حالات بكوريا الجنوبية

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت البرازيل 27756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و559 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، بأن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9 ملايين و204731 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 224504 حالات.

كوريا الجنوبية تسجّل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

سجّلت كوريا الجنوبية 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض بكوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 78508 إصابات، فيما بلغ مجموع الوفيات 1425 حالة وفاة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجّل 28 ألف إصابة جديدة بكورونا و305 حالات بكوريا الجنوبية
سبق

سجّلت البرازيل 27756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و559 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، بأن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9 ملايين و204731 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 224504 حالات.

كوريا الجنوبية تسجّل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

سجّلت كوريا الجنوبية 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض بكوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 78508 إصابات، فيما بلغ مجموع الوفيات 1425 حالة وفاة.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
08:56 AM

البرازيل تسجّل 28 ألف إصابة جديدة بكورونا و305 حالات بكوريا الجنوبية

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت البرازيل 27756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و559 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، بأن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9 ملايين و204731 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 224504 حالات.

كوريا الجنوبية تسجّل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

سجّلت كوريا الجنوبية 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض بكوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 78508 إصابات، فيما بلغ مجموع الوفيات 1425 حالة وفاة.

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