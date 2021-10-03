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تحرير 428 مخالفة وإغلاق 14 منشأة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

أمانة المنطقة نفّذت أكثر من 9 آلاف جولة في المراكز التجارية خلال أسبوع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9176 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن تحرير 428 مخالفة، وإغلاق 14 منشأة من المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا"، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى خلال الفترة ذاتها 3438 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أيّ مخالفات يُتَجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها.

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تحرير 428 مخالفة وإغلاق 14 منشأة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9176 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن تحرير 428 مخالفة، وإغلاق 14 منشأة من المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا"، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى خلال الفترة ذاتها 3438 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أيّ مخالفات يُتَجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
01:11 PM

تحرير 428 مخالفة وإغلاق 14 منشأة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

أمانة المنطقة نفّذت أكثر من 9 آلاف جولة في المراكز التجارية خلال أسبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9176 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن تحرير 428 مخالفة، وإغلاق 14 منشأة من المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا"، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى خلال الفترة ذاتها 3438 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أيّ مخالفات يُتَجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها.

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