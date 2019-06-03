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"السجون" : السداد لمستفيدي خدمة "فُرِجَت" من خلال " أبشر " فقط

حذرت من التعامل مع الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل

قالت المديرية العامة للسجون إن السداد لمستفيدي خدمة "فُرِجَت" من خلال منصة أبشر فقط، ولا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامنًا مع إطلاق الخدمة.


وأوضحت:"يتم تدقيق ملفات النزلاء المستفيدين من خدمة "فُرِجَت" من قِبَل فريق العمل -ويشمل مجموعة من الجهات الحكومية المعنية- للتأكد من انطباق الشروط على النزيل بموجب حكمٍ قضائي صادرٍ من محاكم التنفيذ".

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"السجون" : السداد لمستفيدي خدمة "فُرِجَت" من خلال " أبشر " فقط
سبق

قالت المديرية العامة للسجون إن السداد لمستفيدي خدمة "فُرِجَت" من خلال منصة أبشر فقط، ولا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامنًا مع إطلاق الخدمة.


وأوضحت:"يتم تدقيق ملفات النزلاء المستفيدين من خدمة "فُرِجَت" من قِبَل فريق العمل -ويشمل مجموعة من الجهات الحكومية المعنية- للتأكد من انطباق الشروط على النزيل بموجب حكمٍ قضائي صادرٍ من محاكم التنفيذ".

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
01:24 AM

"السجون" : السداد لمستفيدي خدمة "فُرِجَت" من خلال " أبشر " فقط

حذرت من التعامل مع الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل

A A A
بدر العتيبي - الرياض
5
9,579

قالت المديرية العامة للسجون إن السداد لمستفيدي خدمة "فُرِجَت" من خلال منصة أبشر فقط، ولا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامنًا مع إطلاق الخدمة.


وأوضحت:"يتم تدقيق ملفات النزلاء المستفيدين من خدمة "فُرِجَت" من قِبَل فريق العمل -ويشمل مجموعة من الجهات الحكومية المعنية- للتأكد من انطباق الشروط على النزيل بموجب حكمٍ قضائي صادرٍ من محاكم التنفيذ".

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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