"السجون" : السداد لمستفيدي خدمة "فُرِجَت" من خلال " أبشر " فقط

حذرت من التعامل مع الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل

قالت المديرية العامة للسجون إن السداد لمستفيدي خدمة "فُرِجَت" من خلال منصة أبشر فقط، ولا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامنًا مع إطلاق الخدمة.



وأوضحت:"يتم تدقيق ملفات النزلاء المستفيدين من خدمة "فُرِجَت" من قِبَل فريق العمل -ويشمل مجموعة من الجهات الحكومية المعنية- للتأكد من انطباق الشروط على النزيل بموجب حكمٍ قضائي صادرٍ من محاكم التنفيذ".