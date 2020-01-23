"فيصل بن فرحان" يلتقي وزير خارجية فنلندا ويبحثان العلاقات الثنائية

استعرضا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة دافوس السويسرية، اليوم؛ وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما تم استعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.