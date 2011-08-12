شاهد.. النادي السعودي بمدينة مانشستر البريطانية يقيم حفل معايدة في أجواء فرح وسرور

زفَّ أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام إلى القيادة الرشيدة

رفع منسوبو النادي السعودي بمدينة مانشستر البريطانية، والطلبة المبتعثون والمبتعاث، تهانيهم وتبريكاتهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وسألوا الله أن يعيد هذا العيد على الأمة وهي في خير حال، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادتنا الرشيدة.

جاء ذلك بعد أن أقام النادي السعودي بمدينة مانشستر احتفالاً بعيد الأضحى المبارك. وقد حضر الحفل أكثر من 800 شخص، من مبتعثين ومبتعثات ومرافقيهم، وزوار لمدينة مانشستر، والإخوة الخليجيين، وباقي مدن بريطانيا.

وبدأ الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم كلمة لرئيس النادي ماجد الشمري بهذه المناسبة. وتخلل الحفل مسابقات، وتوزيع جوائز على المتسابقين، وعرضات شعبية من مختلف مناطق السعودية، وبرامج تحديات بين الأطفال في أجواء سادها الفرح والسرور.

وزف النادي السعودي بمدينة مانشستر أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وقدم النادي الشكر الجزيل لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة والملحقية الثقافية في السفارة على ما يقدمونه من دعم وجهود في سبيل الطلبة المبتعثين والمبتعاث، ومشاركتهم بفرحة العيد.