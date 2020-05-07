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وصفها بإمارة العنكبوت.. كاتب سعودي: قطر اعتادت على الانقلابات

قال: "حمد بن جاسم" حاول دخول قصر الوجبة بعد إصابة الأب المنقلب بجلطة

يؤكد الكاتب الصحفي عبدالرحمن الطريري أن الانقلاب في قطر ليس أمرًا طارئًا أو مستنكرًا، بل هو أمر تكرر كثيرًا، كما أن انتقال الحكم من الشيخ حمد بن خليفة إلى ابنه الشيخ تميم كان أمرًا غير مقنع، تكشف مع مرور الوقت أنه غير حقيقي، لافتًا إلى أن قطر إماراة واهنة تشبه عش العنكبوت.

انقلاب في قطر

وفي مقاله "إمارة العنكبوت" بصحيفة "عكاظ"، يقول الطريري: " شهد هذا الأسبوع حديثًا عن محاولة انقلاب في قطر، والراوي لم يكن قناة سعودية أو صحيفة مصرية، بل كان نادي أصدقاء الدوحة في أنقرة وتل أبيب، وانتشرت مقاطع عن إطلاق نار في الوكرة، وحديث عن محاولة حمد بن جاسم بن جبر الدخول لقصر الوجبة على إثر جلطة أصابت الأب المنقلب أو كما يسمونه في قطر الأب الوالد حمد بن خليفة .. هذا الحديث يأتي بعد تداول غياب الأمير تميم عن قطر، إلى جزيرة خشية من فايروس كورونا، وربما تبين من كلمة ألقاها أنه ليس في مكتبه الذي اعتاد أن يلقي منه كلماته عن صمود جزيرة الغاز، أمام الدول الشقيقة التي قاطعتها على إثر دعمها للإرهاب وسعيها لزعزعة أمن الدول العربية، ودعم الأجندات التوسعية للفرس والعثمانيين".

اعتادت على الانقلابات

ويعلق الطريري قائلاً: "الانقلاب في قطر ليس أمرًا طارئًا أو مستنكرًا، بل هو أمر تكرر كثيرًا، لدرجة أن انتقال الحكم بشكل سلس هو المستغرب، كما أن انتقال الحكم من حمد بن خليفة إلى ابنه تميم كان أمرًا غير مقنع، تكشف مع مرور الوقت أنه غير حقيقي، فالشيخ تميم على أقصى تقدير يمثل منصب رئيس الوزراء في دولة ذات نظام رئاسي، وبالتالي الحل والعقد ليس في يده".

نفي

ويرصد الكاتب ردود الأفعال القطرية ويقول: "نفي الانقلاب أتى على لسان فهد بن محمد العطية، سفير قطر لدى روسيا، حيث ذكر لوكالة تاس الروسية أن التفاصيل التي وردت على الشبكات الاجتماعية لا أساس لها من الصحة، وذلك ردًا على فيديوهات لإطلاق نار قيل إنها في الوكرة وفي العاصمة الدوحة، بالإضافة لصور عن حركة طيران غير طبيعية".

خلافات مادية

ويضيف "الطريري": "ظهرت على تويتر أيضًا تغريدات من شقيق الأمير جوعان بن حمد، ومن رئيس الوزراء الأسبق حمد بن جاسم بن جبر، تظهر وجود خلاف وتؤكد بشكل قاطع الاضطرابات التي حصلت، والتي أشارت مصادر إلى وجود خلافات مادية، قد لا ترقى إلى عملية انقلاب، خاصة أن حمد بن جاسم تحديدًا يعرف المتطلبات الدولية التي يتطلبها الاعتراف بالانقلاب كما حدث مع رفيق دربه حمد بن خليفة".

إمارة العنكبوت

وينهي الكاتب قائلاً: "بالنتيجة فقد كان لافتًا هشاشة الموقف القطري، وشلل الآلات الإعلامية التابعة له وعلى رأسها الجزيرة، التي اعتادت أن تنقل أخبار كل العالم إلا ما يحصل على الجزيرة القطرية، تبين كيف أن الصوت المرتفع للمستأجرين في قطر، لا يخفي أنها إمارة واهنة تشبه عش العنكبوت".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصفها بإمارة العنكبوت.. كاتب سعودي: قطر اعتادت على الانقلابات
سبق

يؤكد الكاتب الصحفي عبدالرحمن الطريري أن الانقلاب في قطر ليس أمرًا طارئًا أو مستنكرًا، بل هو أمر تكرر كثيرًا، كما أن انتقال الحكم من الشيخ حمد بن خليفة إلى ابنه الشيخ تميم كان أمرًا غير مقنع، تكشف مع مرور الوقت أنه غير حقيقي، لافتًا إلى أن قطر إماراة واهنة تشبه عش العنكبوت.

انقلاب في قطر

وفي مقاله "إمارة العنكبوت" بصحيفة "عكاظ"، يقول الطريري: " شهد هذا الأسبوع حديثًا عن محاولة انقلاب في قطر، والراوي لم يكن قناة سعودية أو صحيفة مصرية، بل كان نادي أصدقاء الدوحة في أنقرة وتل أبيب، وانتشرت مقاطع عن إطلاق نار في الوكرة، وحديث عن محاولة حمد بن جاسم بن جبر الدخول لقصر الوجبة على إثر جلطة أصابت الأب المنقلب أو كما يسمونه في قطر الأب الوالد حمد بن خليفة .. هذا الحديث يأتي بعد تداول غياب الأمير تميم عن قطر، إلى جزيرة خشية من فايروس كورونا، وربما تبين من كلمة ألقاها أنه ليس في مكتبه الذي اعتاد أن يلقي منه كلماته عن صمود جزيرة الغاز، أمام الدول الشقيقة التي قاطعتها على إثر دعمها للإرهاب وسعيها لزعزعة أمن الدول العربية، ودعم الأجندات التوسعية للفرس والعثمانيين".

اعتادت على الانقلابات

ويعلق الطريري قائلاً: "الانقلاب في قطر ليس أمرًا طارئًا أو مستنكرًا، بل هو أمر تكرر كثيرًا، لدرجة أن انتقال الحكم بشكل سلس هو المستغرب، كما أن انتقال الحكم من حمد بن خليفة إلى ابنه تميم كان أمرًا غير مقنع، تكشف مع مرور الوقت أنه غير حقيقي، فالشيخ تميم على أقصى تقدير يمثل منصب رئيس الوزراء في دولة ذات نظام رئاسي، وبالتالي الحل والعقد ليس في يده".

نفي

ويرصد الكاتب ردود الأفعال القطرية ويقول: "نفي الانقلاب أتى على لسان فهد بن محمد العطية، سفير قطر لدى روسيا، حيث ذكر لوكالة تاس الروسية أن التفاصيل التي وردت على الشبكات الاجتماعية لا أساس لها من الصحة، وذلك ردًا على فيديوهات لإطلاق نار قيل إنها في الوكرة وفي العاصمة الدوحة، بالإضافة لصور عن حركة طيران غير طبيعية".

خلافات مادية

ويضيف "الطريري": "ظهرت على تويتر أيضًا تغريدات من شقيق الأمير جوعان بن حمد، ومن رئيس الوزراء الأسبق حمد بن جاسم بن جبر، تظهر وجود خلاف وتؤكد بشكل قاطع الاضطرابات التي حصلت، والتي أشارت مصادر إلى وجود خلافات مادية، قد لا ترقى إلى عملية انقلاب، خاصة أن حمد بن جاسم تحديدًا يعرف المتطلبات الدولية التي يتطلبها الاعتراف بالانقلاب كما حدث مع رفيق دربه حمد بن خليفة".

إمارة العنكبوت

وينهي الكاتب قائلاً: "بالنتيجة فقد كان لافتًا هشاشة الموقف القطري، وشلل الآلات الإعلامية التابعة له وعلى رأسها الجزيرة، التي اعتادت أن تنقل أخبار كل العالم إلا ما يحصل على الجزيرة القطرية، تبين كيف أن الصوت المرتفع للمستأجرين في قطر، لا يخفي أنها إمارة واهنة تشبه عش العنكبوت".

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
05:35 PM

وصفها بإمارة العنكبوت.. كاتب سعودي: قطر اعتادت على الانقلابات

قال: "حمد بن جاسم" حاول دخول قصر الوجبة بعد إصابة الأب المنقلب بجلطة

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
1,673

يؤكد الكاتب الصحفي عبدالرحمن الطريري أن الانقلاب في قطر ليس أمرًا طارئًا أو مستنكرًا، بل هو أمر تكرر كثيرًا، كما أن انتقال الحكم من الشيخ حمد بن خليفة إلى ابنه الشيخ تميم كان أمرًا غير مقنع، تكشف مع مرور الوقت أنه غير حقيقي، لافتًا إلى أن قطر إماراة واهنة تشبه عش العنكبوت.

انقلاب في قطر

وفي مقاله "إمارة العنكبوت" بصحيفة "عكاظ"، يقول الطريري: " شهد هذا الأسبوع حديثًا عن محاولة انقلاب في قطر، والراوي لم يكن قناة سعودية أو صحيفة مصرية، بل كان نادي أصدقاء الدوحة في أنقرة وتل أبيب، وانتشرت مقاطع عن إطلاق نار في الوكرة، وحديث عن محاولة حمد بن جاسم بن جبر الدخول لقصر الوجبة على إثر جلطة أصابت الأب المنقلب أو كما يسمونه في قطر الأب الوالد حمد بن خليفة .. هذا الحديث يأتي بعد تداول غياب الأمير تميم عن قطر، إلى جزيرة خشية من فايروس كورونا، وربما تبين من كلمة ألقاها أنه ليس في مكتبه الذي اعتاد أن يلقي منه كلماته عن صمود جزيرة الغاز، أمام الدول الشقيقة التي قاطعتها على إثر دعمها للإرهاب وسعيها لزعزعة أمن الدول العربية، ودعم الأجندات التوسعية للفرس والعثمانيين".

اعتادت على الانقلابات

ويعلق الطريري قائلاً: "الانقلاب في قطر ليس أمرًا طارئًا أو مستنكرًا، بل هو أمر تكرر كثيرًا، لدرجة أن انتقال الحكم بشكل سلس هو المستغرب، كما أن انتقال الحكم من حمد بن خليفة إلى ابنه تميم كان أمرًا غير مقنع، تكشف مع مرور الوقت أنه غير حقيقي، فالشيخ تميم على أقصى تقدير يمثل منصب رئيس الوزراء في دولة ذات نظام رئاسي، وبالتالي الحل والعقد ليس في يده".

نفي

ويرصد الكاتب ردود الأفعال القطرية ويقول: "نفي الانقلاب أتى على لسان فهد بن محمد العطية، سفير قطر لدى روسيا، حيث ذكر لوكالة تاس الروسية أن التفاصيل التي وردت على الشبكات الاجتماعية لا أساس لها من الصحة، وذلك ردًا على فيديوهات لإطلاق نار قيل إنها في الوكرة وفي العاصمة الدوحة، بالإضافة لصور عن حركة طيران غير طبيعية".

خلافات مادية

ويضيف "الطريري": "ظهرت على تويتر أيضًا تغريدات من شقيق الأمير جوعان بن حمد، ومن رئيس الوزراء الأسبق حمد بن جاسم بن جبر، تظهر وجود خلاف وتؤكد بشكل قاطع الاضطرابات التي حصلت، والتي أشارت مصادر إلى وجود خلافات مادية، قد لا ترقى إلى عملية انقلاب، خاصة أن حمد بن جاسم تحديدًا يعرف المتطلبات الدولية التي يتطلبها الاعتراف بالانقلاب كما حدث مع رفيق دربه حمد بن خليفة".

إمارة العنكبوت

وينهي الكاتب قائلاً: "بالنتيجة فقد كان لافتًا هشاشة الموقف القطري، وشلل الآلات الإعلامية التابعة له وعلى رأسها الجزيرة، التي اعتادت أن تنقل أخبار كل العالم إلا ما يحصل على الجزيرة القطرية، تبين كيف أن الصوت المرتفع للمستأجرين في قطر، لا يخفي أنها إمارة واهنة تشبه عش العنكبوت".

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