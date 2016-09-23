حضر الحفل قادة أفرع القوات المسلحة، وقادة المناطق العسكرية والقواعد الجوية والأساطيل البحرية ومجموعات الدفاع الجوي وكبار ضباط القوات المسلحة.

وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي عن إنجازات القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن ومقدراته.

‬حضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 الذي أقيم بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض.

بحضور "الرويلي".. ‎القوات المسلحة تحتفي باليوم الوطني الـ91 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-23 ‬حضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 الذي أقيم بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض. وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي عن إنجازات القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن ومقدراته. حضر الحفل قادة أفرع القوات المسلحة، وقادة المناطق العسكرية والقواعد الجوية والأساطيل البحرية ومجموعات الدفاع الجوي وكبار ضباط القوات المسلحة.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 03:31 PM

بحضور "الرويلي".. ‎القوات المسلحة تحتفي باليوم الوطني الـ91 تم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الدفاع عن الوطن ومقدراته





A A A





0 مشاركة

‬حضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 الذي أقيم بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض.

وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي عن إنجازات القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن ومقدراته.

حضر الحفل قادة أفرع القوات المسلحة، وقادة المناطق العسكرية والقواعد الجوية والأساطيل البحرية ومجموعات الدفاع الجوي وكبار ضباط القوات المسلحة.