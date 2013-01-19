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المعهد الوطني للتدريب الصناعي يتوَّج بجائزة الملك عبد العزيز للجودة

عن فئة المنظمات غير الربحية وخلال حفل تكريم الشركات الوطنية

حصل المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) على جائزة الملك عبد العزيز للجودة عن فئة المنظمات غير الربحية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الشركات الوطنية الفائزة بالجائزة في دورتها الرابعة التي عقدت مؤخرًا في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وقد تم تكريم 26 منشأة حكومية وخاصة وغير ربحية.

وبهذه المناسبة عبَّر رئيس مجلس إدارة المعهد نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل بن عبد الله الجامع، عن سعادته بحصول المعهد على هذه الجائزة الوطنية الرائدة في مجالها، التي تحمل اسمًا غاليًا علينا جميعًا، هو الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وأضاف الجامع بأن تحقيق هذه الجائزة يعكس مستوى الجودة العالية للأداء في المعهد، وتحقيقه أقصى درجات التميز والإتقان، كما يعكس الجهد الكبير الذي بذله العاملون في المعهد، وهو ما أسفر عن حصوله على هذا التقدير اللائق على المستوى الوطني.

وأشار الجامع إلى أن أرامكو السعودية تؤمن بأن الموارد البشرية المؤهلة هي عماد الصناعة والتجارة والاقتصاد؛ لذلك هي ملتزمة بدعم المبادرات الرامية إلى توفير فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات السعودية بما يوائم متطلبات سوق العمل، ومن ذلك شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني التي تتضمن إنشاء مراكز تدريب متخصصة في صناعة الطاقة، تقوم بتشغيلها مؤسسات عالمية متخصصة في مجال التدريب والتطوير، أبرزها المعهد الوطني للتدريب الصناعي.

وكانت أرامكو السعودية قد أسهمت بإنشاء هذا المعهد على أرض تبلغ مساحتها 365 ألف متر مربع، وهو إحدى ثمار شراكتها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للكهرباء، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة صدارة للبتروكيميائيات.

ويستهدف إعداد أيدٍ عاملة ماهرة لتلبية احتياجات صناعات الطاقة والبتروكيميائيات، كما أنه يمثل فرصة لنقل خبرة أرامكو السعودية في التدريب، إلى جانب تخريج قوى وطنية ماهرة قادرة على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية والصناعة في السعودية.

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المعهد الوطني للتدريب الصناعي يتوَّج بجائزة الملك عبد العزيز للجودة
سبق

حصل المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) على جائزة الملك عبد العزيز للجودة عن فئة المنظمات غير الربحية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الشركات الوطنية الفائزة بالجائزة في دورتها الرابعة التي عقدت مؤخرًا في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وقد تم تكريم 26 منشأة حكومية وخاصة وغير ربحية.

وبهذه المناسبة عبَّر رئيس مجلس إدارة المعهد نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل بن عبد الله الجامع، عن سعادته بحصول المعهد على هذه الجائزة الوطنية الرائدة في مجالها، التي تحمل اسمًا غاليًا علينا جميعًا، هو الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وأضاف الجامع بأن تحقيق هذه الجائزة يعكس مستوى الجودة العالية للأداء في المعهد، وتحقيقه أقصى درجات التميز والإتقان، كما يعكس الجهد الكبير الذي بذله العاملون في المعهد، وهو ما أسفر عن حصوله على هذا التقدير اللائق على المستوى الوطني.

وأشار الجامع إلى أن أرامكو السعودية تؤمن بأن الموارد البشرية المؤهلة هي عماد الصناعة والتجارة والاقتصاد؛ لذلك هي ملتزمة بدعم المبادرات الرامية إلى توفير فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات السعودية بما يوائم متطلبات سوق العمل، ومن ذلك شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني التي تتضمن إنشاء مراكز تدريب متخصصة في صناعة الطاقة، تقوم بتشغيلها مؤسسات عالمية متخصصة في مجال التدريب والتطوير، أبرزها المعهد الوطني للتدريب الصناعي.

وكانت أرامكو السعودية قد أسهمت بإنشاء هذا المعهد على أرض تبلغ مساحتها 365 ألف متر مربع، وهو إحدى ثمار شراكتها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للكهرباء، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة صدارة للبتروكيميائيات.

ويستهدف إعداد أيدٍ عاملة ماهرة لتلبية احتياجات صناعات الطاقة والبتروكيميائيات، كما أنه يمثل فرصة لنقل خبرة أرامكو السعودية في التدريب، إلى جانب تخريج قوى وطنية ماهرة قادرة على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية والصناعة في السعودية.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
12:58 AM

المعهد الوطني للتدريب الصناعي يتوَّج بجائزة الملك عبد العزيز للجودة

عن فئة المنظمات غير الربحية وخلال حفل تكريم الشركات الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) على جائزة الملك عبد العزيز للجودة عن فئة المنظمات غير الربحية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الشركات الوطنية الفائزة بالجائزة في دورتها الرابعة التي عقدت مؤخرًا في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وقد تم تكريم 26 منشأة حكومية وخاصة وغير ربحية.

وبهذه المناسبة عبَّر رئيس مجلس إدارة المعهد نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل بن عبد الله الجامع، عن سعادته بحصول المعهد على هذه الجائزة الوطنية الرائدة في مجالها، التي تحمل اسمًا غاليًا علينا جميعًا، هو الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وأضاف الجامع بأن تحقيق هذه الجائزة يعكس مستوى الجودة العالية للأداء في المعهد، وتحقيقه أقصى درجات التميز والإتقان، كما يعكس الجهد الكبير الذي بذله العاملون في المعهد، وهو ما أسفر عن حصوله على هذا التقدير اللائق على المستوى الوطني.

وأشار الجامع إلى أن أرامكو السعودية تؤمن بأن الموارد البشرية المؤهلة هي عماد الصناعة والتجارة والاقتصاد؛ لذلك هي ملتزمة بدعم المبادرات الرامية إلى توفير فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات السعودية بما يوائم متطلبات سوق العمل، ومن ذلك شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني التي تتضمن إنشاء مراكز تدريب متخصصة في صناعة الطاقة، تقوم بتشغيلها مؤسسات عالمية متخصصة في مجال التدريب والتطوير، أبرزها المعهد الوطني للتدريب الصناعي.

وكانت أرامكو السعودية قد أسهمت بإنشاء هذا المعهد على أرض تبلغ مساحتها 365 ألف متر مربع، وهو إحدى ثمار شراكتها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للكهرباء، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة صدارة للبتروكيميائيات.

ويستهدف إعداد أيدٍ عاملة ماهرة لتلبية احتياجات صناعات الطاقة والبتروكيميائيات، كما أنه يمثل فرصة لنقل خبرة أرامكو السعودية في التدريب، إلى جانب تخريج قوى وطنية ماهرة قادرة على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية والصناعة في السعودية.

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