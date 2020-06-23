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البحرين: استهداف الحوثي لمناطق مدنية سعودية تهديدا لأمن المنطقة والعالم

نوّهت ببسالة قوات التحالف التي اعترضت هذه الصواريخ والطائرات

أدانت وزارة خارجية البحرين محاولة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار (المفخخة).

وأشادت وزارة الخارجية ببسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي اعترضت هذه الصواريخ والطائرات قبل أن تصل إلى أهدافها، مشددةً على موقف البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الأعمال الإرهابية من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تشكل تهديدا لأمن المنطقة والعالم ككل، داعيًة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والوقوف في وجه هذه المليشيات التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم الإقليمي.

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البحرين: استهداف الحوثي لمناطق مدنية سعودية تهديدا لأمن المنطقة والعالم
سبق

أدانت وزارة خارجية البحرين محاولة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار (المفخخة).

وأشادت وزارة الخارجية ببسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي اعترضت هذه الصواريخ والطائرات قبل أن تصل إلى أهدافها، مشددةً على موقف البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الأعمال الإرهابية من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تشكل تهديدا لأمن المنطقة والعالم ككل، داعيًة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والوقوف في وجه هذه المليشيات التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم الإقليمي.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
07:52 PM

البحرين: استهداف الحوثي لمناطق مدنية سعودية تهديدا لأمن المنطقة والعالم

نوّهت ببسالة قوات التحالف التي اعترضت هذه الصواريخ والطائرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت وزارة خارجية البحرين محاولة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار (المفخخة).

وأشادت وزارة الخارجية ببسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي اعترضت هذه الصواريخ والطائرات قبل أن تصل إلى أهدافها، مشددةً على موقف البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الأعمال الإرهابية من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تشكل تهديدا لأمن المنطقة والعالم ككل، داعيًة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والوقوف في وجه هذه المليشيات التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم الإقليمي.

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